Candidato ao Governo pelo PSOL foi o primeiro a votar na Capital

O candidato ao governo do Estado, Adonis Marcos (PSOL), foi o primeiro a votar na Capital na manhã deste domingo (2), às 7h. Adonis Marcos, advogado concorreu pela primeira vez, teve o seu nome anunciado nas vésperas das convenções do partido PSOL e logo que votou falou sobre a trajetória da campanha.

“Fomos o partido que menos recebeu recursos, mas foi uma campanha muito feliz, até agora e fizemos o que deu para fazer e pelo menos 63 municípios temos amigos e trabalhamos bastante na Capital. Fomos respeitados nas ruas e isto é importante”, destacou Adonis que votou no colégio E.M Professora Elizabel Salles no bairro Santa Luzia.

O candidato falou as próximas expectativas. “No segundo turno não ficaremos neutro senão eleito, mas aguardarei do partido este sinal, e para segundo turno eu participarei na eleição para prefeito.” adiantou o candidato Adonis Marcos.

Com informações: João Vilalba