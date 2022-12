Não esquece o acompanhamento! Receita tropical combina com qualquer ceia

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

Alface

Abacaxi

Agrião

Uvas sem sementes

Tomates cereja

Manga

Morangos

Laranja e maça (opcional)

Sementes de romã (opcional)

Molho de Queijo (opcional):

2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1/4 de copo (americano) de azeite

Suco de um limão

Alho, sal e cebolinha a gosto

Modo de Preparo:

Salada

Lave e higienize as folhas de alface e de agrião, os tomates, os morangos e as uvas; Coloque as folhas em uma travessa bonita; Acrescente os morangos picados ao meio, as uvas partidas ao meio, os tomates, a manga picada e o abacaxi picado; É só servir!

Molho

Em um recipiente, o requeijão, o alho sem o miolo, suco de limão, parmesão, azeite, sal a gosto e cheiro verde; Misture bem e o molho já está pronto para servir com sua salada.

Dica:

Se quiser pode usar os morangos, uvas e tomates inteiros.

Receita por Sabor na Mesa.

Filme de hoje: O Grinch (Ron Howard, 2000)

Um Grinch (Jim Carrey) que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Quemlândia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na véspera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal.

