BP Bunge Bioenergia é uma das melhores do Valor Carreira

Companhia conquistou a terceira posição na categoria de 7.001 a 17.000 funcionários

Pelo segundo ano consecutivo, a BP Bunge Bioenergia é uma das melhores em gestão de pessoas, segundo o “Valor Carreira”, estudo produzido pelo jornal Valor Econômico em parceria com a consultoria Mercer. Os vencedores foram anunciados durante cerimônia na quinta-feira (15). Nesta edição, a empresa subiu uma posição e conquistou o 3º lugar na categoria de 7.001 a 17.000 funcionários.

A BP Bunge Bioenergia tem valores e cultura bem definidos, com propósito claro de atuar de forma sustentável, produzindo açúcar, etanol e bioenergia. A gestão de pessoas está pautada em aspectos como o respeito, o desenvolvimento e a capacitação de colaboradores, a meritocracia, a preocupação com a saúde e a segurança e a valorização da diversidade.

“Com apenas três anos de existência, consolidamos uma cultura organizacional própria baseada em fortes valores que são praticados pelo nosso time. É um importante resultado para uma companhia construída a partir de uma fusão e que alcançamos em pouco tempo”, diz César Bresciani, diretor de Recursos Humanos da BP Bunge Bioenergia.

“Ter as nossas práticas de gestão de pessoas reconhecidas mais uma vez, nos deixa muito orgulhosos e nos incentiva a seguir nossa jornada de desenvolvimento, oferecendo crescimento profissional, mas, sobretudo, pessoal”.

A edição deste ano do “Valor Carreira – As Melhores na Gestão de Pessoas” marcou a 20ª edição do prêmio. O estudo avalia como as companhias brasileiras têm aperfeiçoado suas práticas de gestão de pessoas. A metodologia inclui pesquisa com funcionários e um questionário respondido pelo RH das empresas.

“Esse formato de anuário, além de valorizar e fortalecer as boas práticas de gestão, também nos dá uma oportunidade de entender internamente como as nossas estratégias têm sido absorvidas pelos colaboradores. Um ambiente de trabalho construtivo se faz de forma colaborativa, ouvindo os times e atuando no que pode ser fortalecido”, ressalta César Bresciani.

Formada em dezembro de 2019, a BP Bunge Bioenergia é uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil. A empresa conta com 11 unidades agroindustriais localizadas em cinco estados brasileiros. São cerca de 8,5 mil colaboradores diretos e 4,5 mil indiretos.

Sobre a BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge Bioenergia, empresa formada pela joint venture das operações de açúcar e etanol da BP e Bunge, está entre as maiores empresas do setor sucroenergético do País. A companhia também é destaque em bioenergia (etanol e bioeletricidade), atua na transição energética com fontes mais limpas e renováveis e alimenta o mundo com o açúcar brasileiro.

Presente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, suas 11 unidades agroindustriais têm capacidade de moagem de 32,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Com mais de 8,5 mil colaboradores, a BP Bunge Bioenergia está focada na sua visão de ser referência mundial em energia sustentável. Para mais informações, visite o site da empresa clicando aqui.

