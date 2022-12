Vai um pudim ai? Receita vai poucos ingredientes e é essencial para o Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

Ingredientes:

6 colheres de sopa de açúcar

1 lata de leite condensado

1 lata de leite, use a mesma medida do leite condensado

3 ovos

Baunilha à gosto

Modo de Preparo:

Numa forma para pudim, de 20 centímetros de diâmetro, coloque 6 colheres de sopa de açúcar e leve ao fogo médio até virar uma calda caramelada, por mais ou menos 3 minutos.

Retire do fogo e vá virando a fôrma, de modo que a calda forre todo o fundo e lateral da mesma. Reserve.

Num liquidificador coloque uma lata de leite condensado, uma lata de leite, a mesma medida da lata de leite condensado, e 3 ovos e bata bem por mais ou menos 1 minuto.

Desligue o liquidificador e deixe a mistura descansar por 15 minutos. Com esta espera a espuma fica sobre a superfície, o pudim fica sem furinhos, mas macio.

Com a ajuda de uma colher segure a espuma que está na superfície e despeje o conteúdo do liquidificador, com cuidado, na fôrma caramelada reservada acima e leve ao forno médio, em banho-maria, a 180 graus Celsius por uma hora e meia.

Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por mais ou menos duas horas. Desenforme e sirva em seguida.

Receita por Receitas.com

Filme de hoje: Sobrevivendo ao Natal (Mike Mitchells, 2004)

Drew Lathan (Ben Affleck) é um homem rico, que está cansado de passar o Natal sozinho. Ele decide retornar à casa onde cresceu, na esperança de recuperar o espírito natalino e as grandes festas da época. Porém há um problema: no local vive uma família completamente desconhecida, os Valco. Decidido a ter novamente um Natal em família, Drew faz uma insólita proposta: oferece US$ 250 mil aos Valco para que eles sejam sua família no Natal. Tom (James Gandolfini), o chefe da família, topa o acordo. Mas a convivência de Drew com os Valco não será das mais fáceis.

