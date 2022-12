Prêmio “Destaque do Ano” homenageia personalidades de MS

Com objetivo de prestar reconhecimento a personalidades que contribuem para o avanço de Mato Grosso do Sul, a apresentadora Marinalva Pereira em parceria com o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, realizou na manhã de hoje (16), a 14º edição do prêmio “Destaques do ano 2022”.

Marinalva destaca que o prêmio existe há 14 anos e já homenageou mais de 800 pessoas que atuam em diferentes áreas. A premiação consiste em uma medalha de honra e diplomas de “Destaque do ano” e “Empreendedorismo Nota 10”.

“A ideia surgiu quando comecei a receber prêmios como no Dia da Mulher, Dia do Professor, Dia da consciência negra, eu fiquei feliz vi como era bom ser homenageada, e nisso resolvi criar um prêmio para agradecer outras pessoas que merecem ser homenageadas”, explicou Marinalva.

Ao longo do dia mais de 30 pessoas foram homenageadas, entre eles estão o vereador Dr. Victor Rocha, a prefeita de Sidrolândia Vando Camilo, o superintendente da Polícia Federal Chang Fan, e a delegada da Deam Elaine Benincasa.

Um dos homenageados foi o vereador Dr. Victor Rocha, que agradeceu o prêmio e aproveitou a ocasião para destacar o trabalho feito por ele e sua equipe no projeto Casa Rosa, espaço dedicado ao atendimento das mulheres campo-grandenses no combate ao câncer de mama.

“Muito obrigada Marinalva, a todos aqui do jornal O Estado, é uma honra estar aqui participando e sendo reconhecido pelo nosso trabalho enquanto médico mastologista no projeto Casa Rosa. Na Casa Rosa ontem nós tivemos o atendimento 4 mil, reduzimos a fila de espera, zeramos a fila de mastologia, de punções e biópsias de mama. Nós já fizemos mais de 1.200 exames de ultrassonografia, mais de 600 mamografias, mais de 500 biópsias e fizemos o diagnóstico de 63 casos de câncer de mama de mulheres que chegaram para consulta, já passaram pela biópsia na hora e já estão encaminhadas para o tratamento. Esse projeto Casa Rosa é referência nacional, reconhecido pela sociedade brasileira de mastologia, tivemos o projeto sendo divulgado nacionalmente, então isso nos traz muito orgulho para Campo Grande, de ser reconhecido como personalidades do ano, na verdade, esse prêmio não é só meu é de toda a nossa equipe que trabalha na Casa Rosa, e de todas as pacientes que acreditaram no nosso trabalho”, disse.

A jornalista e apresentadora Lucimar Lescano, referência em Mato Grosso do Sul para o trabalho jornalístico disse que o prêmio é visto como um indicativo de um bom trabalho e reconhecimento.

“Eu tenho sempre na lembrança quando a gente da TV, ou eu, recebemos um prêmio, sobre o meu chefe e grande amigo Orlando Loureiro, que diz que a gente não trabalha para ganhar prêmio, mas quando o reconhecimento vem é um grande sinal de que a gente tá no caminho. Que a gente está em um caminho que atende as necessidades, no caso, como cidadã. Acho que cada um tem a obrigação de trabalhar não só com as suas necessidades individuais mas também as necessidades coletivas, da gente pensar no próximo, então é uma obrigação, mas quando a gente faz isso com carinho, com a vontade e compromisso de olhar para o outro, é muito bom. Na verdade, esse reconhecimento não é só para mim, é para toda uma equipe que trabalha comigo, é para minha família e amigos, para todo mundo que de alguma maneira me ajuda a fazer esse trabalho”.

Para Clóvis Neto, delegado da Receita Federal de Mato Grosso do Sul a homenagem é meio de incentivar a melhoria dos serviços prestados a população.

“Isso mostra que para a sociedade nós estamos criando o caminho que traz benefícios para todos . Porque a gente sabe que os veículos de comunicação quando reconhecem uma personalidade pública, é porque sabem que a gente está fazendo um serviço que atende as necessidades da população. Então isso me ajuda a manter esse caminho, a reforçar o que está sendo feito à frente da Receita Federal e isso é um feedback muito positivo”, destacou.

A delegada titular da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa, ressaltou que o prêmio é um reconhecimento para a atuação na delegacia e um estimulo para o trabalho.

“O reconhecimento de estarmos aqui, muitas vezes estamos trabalhando ali no interior da delegacia e somos desconhecidas para toda a sociedade, e de repente receber um prêmio desse realmente traz uma alegria, uma satisfação, nós nos sentimos cada vez mais encorajadas, a ano a ano, nos esforçando cada vez mais para tentar, junto com os outros atores do enfrentamento a violência, a diminuir esses números, que cada vez mais aumenta”.

Delegado e superintendente PF, Chang Fan agradeceu a homenagem afirmou que é uma honra representar a Polícia Federal de MS.

“A Polícia Federal se sente honrada, através de mim, pelo recebimento desse prêmio e pelo reconhecimento dos nossos trabalhos. Nossa função sempre é servir a sociedade, então é um momento muito feliz. Nós trabalhamos, nos esforçamos e é bom ver esse retorno da sociedade, da imprensa. Agradecemos muito o prêmio, muito obrigado”, disse.

Diretor presidente da Águas Guariroba, Themis Oliveira também estava entre os homenageados e destacou a importância do prêmio Águas Guariroba

“Eu acho que é uma iniciativa que estimula e incentiva as pessoas a estarem cada vez mais produzindo, se dedicando e entregando para a sociedade um retorno de coisas boas. É o segundo ano que eu tenho a honra de ser reconhecido por essa homenagem, o prêmio é um incentivo para que as pessoas façam cada dia mais e melhor pela sociedade campo-grandense”, ressalta.

A presidente da FCDL (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Inês Santiago, ressaltou a relevância da premiação para os profissionais do Estado.

“Primeiro quero parabenizar o trabalho de reconhecimento de todos os profissionais do estado de Mato Grosso do Sul, eu sei que não sou a única reconhecida aqui, e fico muito feliz por isso porque significa que temos muito profissionais talentosos, muita gente competente, eficiente, que faz um trabalho de excelência. Eu sei que passaram, por aqui muitos outros profissionais com esse mesmo nível e eu fico muito feliz. Este reconhecimento eu recebo com muito carinho, foi um ano de muito trabalho, junto a federação e a advocacia, mas é um ano que eu terminei com o coração leve, com a missão cumprida.

Além de homenagear as personalidades de destaque, o prêmio tem um fundo social , Marinalva Pereira ressalta que a partir da ação serão arrecadados alimentos e brinquedos que serão doados a comunidades carentes.

“A gente arrecada alimentos, várias empresas mandam cestas básicas, e nós encaminhamos para algumas famílias. Eu tenho uma associação e nós recolhemos alguns alimentos e doamos. E quando essas pessoas recebem o prêmio elas também doam. E esse ano a gente vai inovar, vamos doar brinquedos de Natal também”, finaliza.

Confira a lista de homenageados:

Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues, Adelaido Vila, Inês Conceição Santiago, Vanda Camilo, Cel Marcos Paulo Gimenez, Themis de Oliveira, Rosa Ocampos Galvão, Pr Ozias Martins, Miss. Keily Martins, Elaine Cristina Ishiki Benicasa, Wesley Consim, Volmar Junior, Emerson Rivelino, Elso Francisco Cardoso, Tiago Augusto Brandão Cardoso, Clóvis Ribeiro, Cintra Neto, Raquel Domingues, Angela Rosseti Chamorro Belli, Silmara Felix, Leandro Viecili, Reinaldo Azambuja, Marcelo Vinhaes, María Lucía Castro, Rodolfo Niz Bareiro, Kelly Pedroso, Isabela Romanini Bernardo, Francisco Gonçalves, Fernanda Bardaui, Vitor Rocha, Michelle Pinho Echeverria, Rosa Maria Landim Gomes Justi, Aniela Paes, Rodrigo Pereira, Dacio Correa, Elso Francisco Cardoso, João Antônio Freire, Tiago Augusto Brandão Cardoso, Ozias Martins, Bruno Renato Matos, Dra Maíra Machado, Adriane Lopes, Ideu Vilela Rodrigues, Denner de Barros, Paulo Roberto Canhete.

Por Carolina Rampi e Lethycia Anjos.

