Na noite do último dia 28 de setembro, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi palco de um evento musical que uniu culturas e talentos artísticos. O concerto colaborativo trouxe à cena Du Xuan, violinista principal da renomada Orquestra Sinfônica da Ópera Nacional da China, para executar o notável concerto para violino clássico chinês “Liang Shanbo e Zhu Yingtai”. A peça, uma obra folclórica clássica da China, foi apresentada em conjunto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a batuta do maestro Roberto Tibiriçá.

O concerto proporcionou uma experiência musical encantadora, repleta de poesia e sensibilidade. “Liang Shanbo e Zhu Yingtai” é uma narrativa que se assemelha à clássica história de amor de Romeu e Julieta, mas com uma serenidade única, destacando a beleza das borboletas e a criatividade poética do povo chinês, como mencionado por Tibiriçá.

Du Xuan, com sua maestria no violino, compartilhou insights sobre a música e sua capacidade de transcender fronteiras linguísticas e culturais. Ele expressou: “Mesmo que eu não diga nada durante os ensaios, a atmosfera da música pode dizer a todos como tocar.”

A vice-presidente da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Ana Flavia Cabral Souza Leite, enfatizou a poderosa capacidade da música de promover a comunicação entre diferentes culturas. Ela ressaltou que a música dissolve barreiras, cria pontes e estabelece conexões, evidenciando a riqueza desse encontro entre culturas distintas e as fortes referências culturais que cada uma representa.

Com informações do Portal Xinhua