Adriane Lopes promete edital de concurso da Reme para próxima semana

Anunciado duas vezes, o concurso público para professores da Reme (Rede Municipal de Ensino) terá edital publicado na próxima semana, pelo menos é o que garante a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). “Concurso será publicado edital semana que vem e será realizado ainda neste ano”, disse sem mais detalhes. O que se sabe até o momento é que serão pouco mais de 300 vagas. Na semana passada a Seges (Secretaria Municipal de Gestão), já havia informado que estão sendo realizados trabalhos e estudos para definição das etapas, exigências e critérios para a realização do certame.

“No momento, a documentação necessária para dar início ao processo licitatório para contratação de empresa que irá executar o serviço está sendo finalizada”, informou a pasta em nota na ocasião. Depois desta contratação, será divulgado o cronograma de execução. A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) tem uma comissão que acompanha o trâmite junto à Semed (Secretaria Municipal de Educação) e reforça que a prioridade é que o concurso seja realizado ainda este ano.

Leia mais: Adriane Lopes participa em Brasília de debate sobre políticas de Cuidado e se reúne com integrantes da bancada federal

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.