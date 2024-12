Música! Nona edição da Fesmorena revela finalistas de oito municípios de MS

Foram 84 inscrições recebidas de estudantes de diversas regiões do estado

Cantar, compôr, tocar e uma chance de se lançar na música em Mato Grosso do Sul. Esse é objetivo de diversos jovens do Estado que se inscreveram no Fesmorena – Festival de Música Autoral, que chega à sua nona edição, e anuncia seus 16 finalistas de Campo Grande, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Dourados, Bela Vista, Costa Rica, São Gabriel do Oeste e Maracaju.

Foram 84 inscrições recebidas de estudantes de diversas regiões do estado, o que para o idealizador da Fesmorena, Daniel Escrivano, reafirma a força da nova geração musical local e a importância da existência de um evento como esse.

“É sempre uma alegria celebrar o Fesmorena, um projeto que nasceu de um sonho e que hoje é uma realidade. Fico sempre emocionado quando escuto uma nova canção do festival, que vai além da música; ele é um espaço de expressão, de descobertas e de construção para um futuro mais vibrante. Acredito que a música tem o poder de transformar vidas, e o nosso projeto é a prova viva disso”.

A curadoria do festival ficou sob responsabilidade de um júri de especialistas: Ana Lúcia Gaborim e Marcelo Fernandes (Doutores em Música), os artistas Evelyn Lechuga, Ju Souc, Guilherme Cruz (do duo Filho dos Livres) e a dupla Victor Gregório & Marco Aurélio.

Segundo o jurado Guilherme Cruz, “a diversidade de estilos e a qualidade das letras nos surpreenderam muito.” Já Ju Souc destacou: “O Fesmorena é uma verdadeira vitrine para o futuro da música sul-mato-grossense.”

Ana Lúcia Gaborim é professora de Regência, Canto Coral e Técnica Vocal no curso de Licenciatura em Música da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e relata que pela sua experiência, sempre incentiva seus alunos a realizarem composições.

“Trabalho com crianças e adolescentes no meu projeto na universidade e tenho incentivado muito os meus coralistas a compor. A gente faz composições coletivas nos nossos ensaios e percebo o potencial criativo que eles possuem. Só que isso precisa ser incentivado, canalizado. Às vezes, tem alunos que são mais tímidos, outros que já colocam as ideias com mais facilidade”, explica.

A professora e doutora acredita que o festival é uma oportunidade de valorizar os talentos e incentivar que crianças e adolescentes tenham o contato com a música e possam se expressar: “para terem a coragem de ousar, de criar, de mostrar o talento que eles têm. Então, como eu tenho acompanhado esse processo no meu dia a dia, na minha rotina, fico muito feliz com essa iniciativa do Fesmorena de valorizar esses talentos”.

Gaborim ainda destaca a importância da música e do festival no aspecto psicológico dos jovens. “Vivemos uma onda de depressão, especialmente nesse pós-pandemia, onde há muitos jovens deprimidos, sem direção, perspectiva, motivação, alegria, aquele brilho nos olhos de perseguir as coisas. Acho que, psicologicamente, esse prêmio é muito importante, porque dá essa oportunidade para os jovens de buscarem alguma coisa, de acreditarem em alguma coisa, de ter essa esperança”.

Terceira vez como jurado no Fesmorena, Marcelo Fernandes, tem estrada nas bancadas, sendo jurado de concursos há pelo menos 30 anos, além de ser o coordenador do Festival Universitário da Canção da UFMS. “O Fesmorena constitui uma enorme oportunidade para os jovens demonstrarem o fruto de sua criatividade. Eles têm o mérito de oferecer formação musical. Participar dessa aventura dos nossos jovens é um prazer e uma grande honra”, disse ao jornal O Estado.

“Todos são igualmente difíceis por se tratar de julgar expressões de jovens criativos. Mas existem critérios objetivos, tanto para a poesia quanto para a estrutura musical e perfomance”, complementa.

Experiente, ele já aconselha: “Estudem! Componham ! Respeitem as outras tendências. Ouçam muito os grandes do passado, brasileiros e europeus”.

Quem participa

Estudante do Colégio Militar de Campo Grande, Maria Elisa de Lima Marin, 14 anos, é uma das selecionadas no Fesmorena. Cantora e compositora da música ‘Acaso’, ela relata ao jornal O Estado como foi seu processo criativo.

“Eu escrevi ela no acaso, em um dia qualquer. Foi o meu pai que deu a ideia de escrever uma música, fiquei sem entender, já que nunca tinha escrito uma música, nem pensado nisso. Vim para o meu quarto, sentei na mesa e foi questão de um dia para escrever. Quando eu vi, se tornou a minha música. Nunca pensei que teria conseguido, fiquei muito feliz”, relembra.

“Fiquei muito feliz, a música sempre foi algo muito significante para a minha vida toda, só de ter conseguido entrar na final é algo muito significativo. Estou treinando bastante, dando o melhor de mim, para conseguir evoluir cada vez mais. Fico feliz por todos que estão participando”, complementa.

Mesmo sem ter pensando em música como profissão, com a classificação no Fesmorena, Maria Elisa sente que novos caminhos surgem.

“Quando fui fazer o vídeo da inscrição, fiquei muito nervosa, coração acelerado, mas deu tudo certo. Já havia me apresentado antes, fazia aula de canto quando criança, show de talentos na escola. Nunca pensei em seguir a carreira musical, mas com a oportunidade do Fesmorena talvez seguir possa ser uma grande oportunidade e uma escolha muito boa para mim”.

Etapas

Os 16 finalistas selecionados terão uma jornada intensa antes da grande noite. No dia 7 de dezembro, suas músicas serão gravadas em qualidade profissional na Feira Central de Campo Grande e disponibilizadas para votação popular online. Nos dias 7 e 8 de dezembro, os jovens participarão de oficinas de Postura Cênica e Composição Musical, com foco em aprimorar suas apresentações.

A final acontece no dia 22 de dezembro, às 17h30min, no Teatro Dom Bosco. Para abrir a noite com chave de ouro, o evento contará com o show do Projeto Fundição, que reúne as consagradas bandas Filho dos Livres e O Bando do Velho Jack, além de participações especiais de Dora Sanches e Chicão Castro.

Confira os finalistas

01 – Alice Barbosa Santos, 13 anos – Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade – Chapadão do Sul.

Música: Viva o Mato Grosso do Sul

02 – Anna Julia Saravy de Oliveira, 17 anos – Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima – Campo Grande.

Música: O Meu Amor

03 – Brayan Jesus de Oliveira, 15 anos – Escola Estadual Ernesto Rodrigues – Aparecida do Taboado.

Música: Legado de Violeiro

04 – Cassiane dos Santos Silva, 14 anos – Escola Municipal Doutor Eduardo Lima Machado – Campo Grande.

Música: Amor Vagabundo

05 – Diego Anderson Balbino Araujo Machado de Oliveira, 15 anos – Escola Estadual Professora Neyder Suely Costa Vieira – Campo Grande.

Música: Barco Reservado a Ti

06 – Eduardo Nunes Pereira Souza, 16 anos – Escola Estadual Jorge Amado – Chapadão do Sul.

Música: Terra de Encanto

07 – Gabriella da Silva de Andrade, 17 anos – Escola Franciscana Imaculada Conceição – Dourados.

Música: Primeiro Amor

08 – Hécttor Barcelos Domingues. 10 anos – Escola Municipal Pedro Ajala – Bela Vista.

Música: Falando de Amor

09 – Lorrayne Dantas de Souza, 17 anos – Escola Estadual Santos Dumont – Costa Rica.

Música: Entrelaçados

10 – Lucimara Ramos Gomes, 15 anos – Escola Estadual Professora Floriana Lopes – Dourados.

Música: Cores de Uma Mesma Tela

11 – Maria Clara Callado Lopes, 15 anos – Fundação Educacional Cristo Rei – São Gabriel D`Oeste.

Música: Tipo Borboleta

12 – Maria Elisa de Lima Marin, 14 anos – Colégio Militar de Campo Grande – Campo Grande.

Música: Acaso

13 – Miguel Fabris do Nascimento, 10 anos – FUNLEC – Oswaldo Togninni – Campo Grande.

Música: Viagem Intergaláctica

14 – Naara Pessoa Santos, 17 anos – Escola Estadual Ernesto Rodrigues – Aparecida do Taboado.

Música: Mais Que Vencedor

15 – Pedro Sidrins Salazar França, 17 anos – Escola Estadual Cambarai – Maracaju.

Música: Pai Nosso

16 – Wellinton Oliveira Martins Júnior, 10 anos – Escola Municipal Irmã Irma Zorzi – Campo Grande.

Música: Pantanal Querido

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais