Chitãozinho e Xororó se apresentam em Ribas do Rio Pardo em show gratuito

Evento integra as comemorações da Suzano pela construção de fábrica na região

Na próxima quinta-feira (5), Ribas do Rio Pardo, será palco de um show inesquecível da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. A apresentação, que acontece a partir das 20h no Parque dos Ipês, integra as comemorações da Suzano pela construção de sua nova megafábrica na região. O evento será gratuito e promete atrair um grande público, com uma estrutura preparada para garantir o conforto dos espectadores.

Além da entrada sem custos, a organização do evento preparou uma série de medidas para proporcionar uma experiência segura e agradável. A área será cercada, com controle de entrada para garantir a segurança. Embora a entrada de alimentos seja permitida, a Suzano orienta que os itens sejam embalados de forma segura, sem riscos de ferimentos ou arremessos. Haverá também pontos de hidratação ao longo do show, com distribuição gratuita de água para o público.

Chitãozinho e Xororó, uma das duplas mais renomadas do Brasil, trazem sua vasta experiência de mais de 50 anos de carreira para a cidade. Responsáveis por clássicos como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Sinônimos”, os irmãos são pioneiros da modernização da música sertaneja, conquistando uma legião de fãs e acumulando prêmios nacionais e internacionais.

O evento também marca um momento significativo para a Suzano, a maior produtora de celulose e papel da América Latina, que escolheu o show da dupla para celebrar a chegada de sua megafábrica a Ribas do Rio Pardo. O projeto representa um dos maiores investimentos privados no Brasil, com a promessa de gerar uma série de benefícios para a economia local, como a criação de empregos e o fortalecimento das relações com a comunidade.

O show, que promete ser um marco na cidade, será uma oportunidade única para os moradores de Ribas do Rio Pardo e região vivenciarem a energia de Chitãozinho e Xororó ao vivo, em um evento de grande porte que reforça a união entre cultura e desenvolvimento econômico.

Por Amanda Ferreira

