Feira Central de Três Lagoas realiza 2º Festival de Comida de Feira durante seis dias

Durante seis dias, a Feira Central de Três Lagoas, município a 326 quilômetros de Campo Grande, realiza o 2º Festival de Comida de Feira. O evento também celebra os três anos do local, e oferecerá uma experiência única da culinária regional brasileira, com a participação de 35 feirantes da praça de alimentação.

O festival começa na segunda-feira (2) e vai até o dia 11 de dezembro, nas segundas, quartas e sábados. No dia de encerramento, haverá shows regionais para animar a população. Quem visitar a feira e gastar, seja no hortifruti ou na praça de alimentação, receberá cupons para concorrer aos prêmios sorteados na ‘Feira de Prêmios Natalinos’. O sorteio será no dia 23 de dezembro, e entre os brindes estão eletrodomésticos, bicicletas, perfumes e doces artesanais.

A ação tem como objetivo valorizar o patrimônio cultural da gastronomia, promover a visibilidade dos cozinheiros e cozinheiras de feiras, incentivar a comercialização de produtos locais, divulgar o uso do espaço público e proporcionar lazer e entretenimento à população.

Conforme o coordenador da Feira, Edvaldo Felix, a celebração dos três anos da feira representa a conquista de um espaço adequado, tanto para os feirantes quanto para a própria população do município.

“Há mais segurança, praticidade para os feirantes, que agora não precisam mais estar levando seus equipamentos, como bancas, no carro, ter o trabalho de montar e desmontar de madrugada, eles chegam e já está tudo montado nos seus boxes no pavilhão, ficam apenas no aguardo da mercadoria. E para a população, que gosta de feira, que acontece com chuva ou sem, tem mais segurança, estacionamento”, pontuou ao jornal O Estado.

“O aumento de público, o aumento de turismo, a questão da gestão que está sendo aplicado na feira, então assim, tudo melhorou na vida do feirante e dos usuários da feira”, complementa.

Com pastel, espetinho e até pratos completos, o coordenador destaca que o objetivo do festival é mostrar o potencial gastronômico do local. “É possibilitar que as pessoas tenham mais acesso aos pratos que já são oferecidos pelos feirantes. Além dos novos, de algumas novidades que eles lançam para implementar o cardápio. A expectativa nossa é de tornar também mais visível a feira livre aqui na cidade de Três Lagoas. Então, essa é a nossa expectativa, que o público compareça e sejam bem recepcionados aqui”.

Confira a agenda:

Data: 02/12/2024 – segunda-feira

Horário: 17h

Abertura Oficial às 19h

Data: 04/12/2024 – quarta-feira

A partir das 17h.

Data: 06/12/2024 – sexta-feira

A partir das 17h.

Apresentação Musical às 19:30h.

Data: 07/12/2024 – sábado

Horário: a partir das 7h

Data: 09/12/2024– segunda-feira

A partir das 17h.

Data: 11/12/2024– quarta-feira

À partir das 17h.

A feira em Três Lagoas

A história das feiras livres em Três Lagoas é antiga. Já nos anos 30, feirantes e suas carroças ocupavam a Rua Paranaíba na esquina da Praça da Bandeira, onde hoje é a Praça Ramez Tebet. Nos anos 50, a Feira Livre é alocada em um prédio na Rua 2 de Junho (atual Rua Munir Thomé), só que o local pega fogo. Nos anos 80, a Feira Livre volta a tomar as ruas, e passa a acontecer em vários lugares, como: Praça do Jardim Alvorada, Circular da Lagoa Maior e Avenida Fillinto Muller. Até aquele momento, a Feira Livre de Três Lagoas acontecia de forma sazonal.

Mas, nos anos 2000, é criada a Associação dos Feirantes, e a feira se consolida nas manhãs dos sábados na Avenida Rosário Congro, depois também nas noites de quarta-feira e, atualmente, a feira acontece nas noites de segunda e quarta, e nas manhãs de sábado.

Em 2021 a feira ganhou um local fixo (assim como em Campo Grande), construída em uma área que pertencia a antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no centro de Três Lagoas. A estrutura possui 200 boxes e 40 unidades de espaços gourmet, além de 130 vagas para estacionamento, depósito, área administrativa e banheiros femininos e masculinos. Construída pela prefeitura, a feira central vai funcionar três vezes na semana: segundas e quartas-feiras, das 17h às 23h, e aos sábados, das 5h às 12h.

