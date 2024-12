Rolê Fotográfico: 2º edição do projeto vai registrar imagens do cotidiano em Campo Grande sob a orientação do fotógrafo Ali Gonçalves

Após o sucesso da primeira edição, que ocorreu em novembro, a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Campo Grande anunciou a 2° edição do “Rolê Fotográfico”, evento que convida os amantes da fotografia a explorar a cidade por meio das lentes. O próximo passeio, será realizado no dia 7 de dezembro, a partir das 15h30, com concentração na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2270, no Centro da Capital.

Guiado pelo fotógrafo Ali Gonçalves, o evento promete proporcionar aos participantes a oportunidade de redescobrir a cidade sob uma nova perspectiva. A proposta é explorar os cenários urbanos de Campo Grande e registrar os detalhes que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, estimulando os participantes a experimentar novos ângulos e possibilidades fotográficas.

A atividade é voltada para todas as idades e níveis de experiência. Não é necessário ter habilidades prévias em fotografia para participar. Tanto iniciantes quanto fotógrafos mais experientes podem aproveitar a oportunidade para aprimorar suas técnicas e descobrir novas formas de olhar para o mundo à sua volta.

Organização

O evento oferece uma estrutura completa para os participantes, com todo o suporte necessário para garantir uma experiência agradável. Durante o passeio, o grupo será orientado por Ali Gonçalves, que compartilhará seu conhecimento sobre composição fotográfica e técnicas de captura de imagens. A expectativa é que os participantes saiam do evento não apenas com belas fotos, mas também com uma nova visão sobre a cidade e sobre o poder da fotografia como forma de expressão.

Em entrevista à reportagem do Jornal O Estado, Ali Gonçalves, fotógrafo profissional desde 2007, compartilhou sua trajetória de desenvolvimento na área e o reconhecimento que conquistou ao longo dos anos. “Fui convidado pela gestora da Casa de Cultura, em alinhamento com a Secretaria de Cultura, para liderar este projeto e compartilhar um pouco do meu conhecimento”, revela Gonçalves.

Ele destaca que seu objetivo é proporcionar aos participantes uma oportunidade de aprender técnicas fotográficas enquanto exploram a beleza e a rica história de Campo Grande, capturando aspectos únicos da cidade que muitas vezes passam despercebidos.

“A ideia é criar um ambiente de aprendizado e troca de experiências. Não importa se você está usando um smartphone ou uma câmera profissional. O importante é capturar a essência da cidade e suas nuances”, explica Gonçalves.

O fotógrafo explica que o rolê não tem como objetivo ser uma competição de fotos, mas sim proporcionar uma experiência de observação, permitindo que os participantes conheçam melhor a cidade, socializem e se conectem com o ambiente ao seu redor.

Durante o passeio, Ali Gonçalves irá compartilhar algumas dicas para ajudar os participantes a aprimorarem seus registros fotográficos, incentivando o aprendizado e a troca de experiências.

“No centro da cidade temos muitos pontos inspiradores, tanto pela arquitetura quanto pela história. No dia sete, nosso roteiro passa pela 14 de Julho, calçadão da Barão, onde aconteceram muitas manifestações culturais importantes para a Capital e vamos até a região da esplanada, onde temos também muita história da antiga ferrovia”, afirma.

Na primeira edição, a maioria dos participantes tem optado por ir com smartphones, já que as câmeras digitais dos celulares atuais oferecem ótima definição e recursos para excelentes registros fotográficos. Para aproveitar ao máximo o rolê, basta levar o dispositivo bem carregado.

“Espero que as pessoas descubram como nossa cidade está bonita e como ela é rica em história, uma chance de perceber cores, formas, estruturas e detalhes que não conseguimos perceber pela correria do dia a dia”.

Para incentivar a população a participar do projeto, Ali investe no convite, destacando a importância da fotografia para o mundo. Ele afirma que a fotografia é uma forma de expressão cultural, pois reflete a individualidade e criatividade de cada pessoa, sendo a eternização de um momento por meio da imagem, incluindo escolhas como o ângulo, a exposição e o enquadramento.

“Venha fotografar com a gente! Além de produzir arte, você vai conhecer melhor nossa cidade e ter um tempo de qualidade consigo mesmo”, finaliza.

Como Participar

A participação no “Rolê Fotográfico” é gratuita, mas as vagas são limitadas. São oferecidas 30 vagas, e os participantes serão selecionados por ordem de inscrição. Para se inscrever, basta acessar o link disponibilizado pela Casa de Cultura (https://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/cursos-casa-de-cultura/), preencher o formulário e aguardar a confirmação da inscrição. A equipe entrará em contato com os selecionados para validar a participação, então é essencial atender a ligação.

Além da atividade prática no dia do evento, os participantes terão a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos por meio de uma carga horária adicional. O “Rolê Fotográfico” inclui 3 horas presenciais de passeio, seguidas de 3 horas de EAD, nas quais os participantes aprenderão a editar suas imagens e a enviar para a equipe da Casa de Cultura. Esse formato híbrido permite que os participantes se aprofundem no processo criativo, desde o clique até a pós-produção das fotos.

Serviço: O evento é destinado ao público a partir de 18 anos, ou 14 anos acompanhados por um responsável, e os participantes devem levar smartphone, câmera digital ou analógica para capturar as imagens durante o passeio. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4042-1313 (ramal 4310) ou visitar o perfil da Casa de Cultura no Instagram (@casadecultura.cg).

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais