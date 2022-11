Confira o que abre e fecha neste feriado de Proclamação da República

O dia 15 de novembro é feriado em todo o país, a data faz alusão a Proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Nessa data histórica, a era da Monarquia chegou ao fim e iniciou-se a era Republicana, instaurando o regime presidencialista no Brasil. Com isso, diversos locais de Campo Grande estarão fechados hoje, para evitar transtornos e aproveitar o feriado, confira a lista do que abre e fecha.

Lojas e comércio

As lojas estão autorizadas a abrir normalmente no feriado, sendo de responsabilidade de cada comerciante a abertura. Contudo a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), esclarece que os empresários devem realizar um contrato com o sindicato para comunicar que o comércio irá funcionar, seguindo a legislação trabalhista.

Mercados

Os mercados abrem normalmente, com possibilidade de conceder aos trabalhadores folga compensatória. Postos de combustíveis e farmácias também estarão abertos.

Saúde

As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) 24h seguem com atendimento em toda a Capital

Transporte

O Aeroporto de Campo Grande e a Rodoviária funcionam normalmente, assim como o transporte coletivo.

Delegacias

As Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, na Padre João Crippa, Cepol, no Tiradentes, e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no Jardim Imã, funcionam em horário normal. Boletins de ocorrência podem ser feitos pela internet, através da delegacia online do MS.

Shoppings

Todos os shoppings de Campo Grande estarão abertos, no Shopping Campo Grande o horário de funcionamento é das 10h às 22h. O Shopping Bosque dos Ipês funciona seguindo horário de domingo, das 10h às 21h. No Shopping Norte Sul as lojas abrem normalmente nesta terça-feira, o local ainda recebe a chegada do Papai Noel a partir das 16h.

Órgãos estaduais

O Hemosul coordenador de Campo Grande, situado à Avenida Fernando Corrêa da Costa, ficará fechado nesta terça-feira e retorna na quarta (16), das 7h às 17h. Assim como as demais unidades do Hemosul da Capital (Santa Casa e Hospital Regional) e do interior do Estado.

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não terão expediente durante o feriado, com isso, emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda).

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) não terá atendimento ao público neste 15 de novembro. Os atendimentos retornam amanhã (16). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500, no interior.

Com o feriado da Proclamação da República, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão seguem fechadas e retornam na quarta-feira (16).

Outros

As agências dos Correios de todo o Brasil estarão fechadas, os atendimentos de pós-vendas da CAC (Central de Atendimento dos Correios) podem ser solicitados pela internet.

Já os em relação aos bancos, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que não haverá expediente nas agências bancárias neste Dia da Proclamação da República.

