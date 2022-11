Trio é preso com porções de cocaína pura escondidos em filtro de torneira

Três homens, de 37, 39 e 43 anos, foram presos em flagrante na madrugada de hoje (15) em uma residência na Avenida Julia Maksoud, bairro Monte Castelo, em Campo Grande. De acordo com a polícia, o trio portava cocaína pura e possuía dezenas de porções que estavam escondidas em um sofá e também em um filtro de torneira.

Segundo a ocorrência registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), uma equipe da Força Tática realizava rondas na Rua Castro Faria, e avistou um veículo em atitude suspeita na esquina com a Avenida Julia Maksoud, onde deram sinal de parada ao condutor. Houve a abordagem e dois homens foram flagrados com três papelotes de cocaína.

Aos policiais, a dupla disse que recebeu a encomenda sobre uma suposta venda de cocaína pura, ao valor de R$ 150 cada. Eles ainda falaram aos militares de quem repassou os entorpecentes. A dupla tinha falado aos policiais que essa pessoa separou, pesou a droga e repassou aos dois homens.

Ainda em depoimento aos militares, a dupla confessou serem usuários e o portador da droga o ajudava a “alimentava o seu vício”. Diante dos fatos, os policiais foram em um barracão próximo e encontrou o terceiro envolvido, que também foi preso em flagrante.

Apos as abordagens, os militares encontraram papelotes de cocaína em posse de um dos suspeitos. Um aparelho celular com restrição de roubo/extravio também foi localizado. Ao ser questionado, o terceiro rapaz preso disse que adquiriu o aparelho no valor de R$ 190, sem nenhuma documentação. Os militares encontraram R$ 50 em cédulas trocadas e dentro de um pote. No sofá onde o suspeito estava sentado, foram achados 96 papelotes de substância análoga à cocaína.

Ainda na casa, os policiais localizaram cocaína escondido dentro de um filtro de torneira mais 2 porções de substância análoga à cocaína.

Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado a Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar) e mais R$ 86 em moedas. Após o flagrante, ao serem questionados, o trio permaneceu em silêncio.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, receptação e porte na Depac Centro.

