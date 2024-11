Multiculturalismo de Surfistas de Trem se une a Karla Coronel em Ponta Porã neste domingo

Show faz parte da programação do Festival de Inovação, Cultura e Arte do município

Neste domingo (10), a banda da fronteira Surfistas de Trem se une em apresentação inédita com a cantora campo-grandense Karla Coronel para agitar o município de Ponta Porã, a 290 quilômetros da capital, durante o Festival de Inovação, Cultura e Arte, a partir das 18h30, na Praça Pedro Manvailer.

Fica (Festival de Inovação, Cultura e Arte), Festival de Cervejas Artesanais e o Festival de Arte e Cultura do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, com apresentação audiovisual em alusão ao Dia da Animação, às 16h, no Anfiteatro da Prefeitura de Ponta Porã. Além disso, haverá expositores de economia criativa e gastronomia.

Programação

A noite começa com a quarta edição do Projeto Frontera Drums, que trará mais de 30 bateristas de toda a região de fronteira para um espetáculo de percussão vibrante, aquecendo o palco para o show dos Surfistas de Trem e Karla Coronel.

Reconhecidos pela sonoridade multicultural e estilo autoral, os Surfistas de Trem têm uma longa trajetória na cena musical de Ponta Porã (Brasil) e Pedro Juan Caballero (Paraguai), e em suas composições traduzem a rica diversidade cultural da região. Liderada por João Caetano — vocalista, compositor e produtor cultural — a banda mistura elementos de rock, samba, reggae e soul, com influências marcantes de artistas regionais como Geraldo Espíndola e Paulo Simões, fazendo uma fusão de gêneros que reflete o espírito inovador do festival e do projeto Fronteira Criativa.

Neste show especial, os Surfistas de Trem e Karla Coronel trarão um repertório autoral, valorizando as composições próprias de cada artista. Karla, uma das vozes femininas mais promissoras do Mato Grosso do Sul, iniciou a carreira nos bares de Campo Grande e lançou em 2020 suas primeiras músicas autorais, ‘Agora ou Depois’ e ‘Passagem Só de Insta’, pela BLK Mídia Digital. “Sou cantora, nasci para cantar, não existe plano B para mim”, afirma Karla, que se destaca pelo timbre potente e presença de palco envolvente. Seu talento e teatralidade conquistaram o público local, e canções como ‘Sua Coragem Acaba’, de Bruno Sucesso e Elan Rubio, mostram sua interpretação intensa e carismática.

“A cultura sul mato-grossense ainda é muito setorizada em um gênero musical apenas, porém isso vem mudando, graças a essas conexões musicais e culturais, a minha música solita é justamente essa junção”, complementa.

Ambos os artistas possuem uma forte presença nas rádios da região, com os Surfistas de Trem sendo amplamente tocados nas emissoras de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, e Karla Coronel em destaque nas rádios de Campo Grande, ampliando o alcance de suas músicas e consolidando a popularidade de suas produções autorais. “Estamos muito animados para fazer esse show especial com a Karla Coronel, que se destaca entre as grandes vozes do Mato Grosso do Sul. E o melhor: aqui em Ponta Porã. Já faz algum tempo que não nos apresentamos, e retornar com essa novidade para nossos fãs é sempre muito gratificante”, comenta João Caetano, vocalista dos Surfistas de Trem.

Parceria

A colaboração entre Surfistas de Trem e Karla Coronel promete ser um dos momentos mais memoráveis do festival, unindo tradição e inovação em uma celebração da música autoral e da cultura da fronteira.

“Neste festival temos a oportunidade de fazer um show que estávamos programando há pelo menos um ano, quando conhecemos a Karla. Ela é uma das grandes revelações da música de MS, e curiosamente nasceu em Pedro Juan Caballero, esse show é um pouco do que fazemos de melhor, integração através da música e da cultura. Estamos muito contentes com a oportunidade, e que seja o primeiro show de uma parceria mais duradoura, temos outros projetos juntos em mente, isso é só o começo”, disse caetano.

Para o jornal O Estado, o vocalista ainda destacou que a principal inspiração para a banda é o multiculturalismo presente na fronteira. “Enquanto o mundo entra em guerra por conta de fronteiras, aqui temos o privilégio de viver em dois países ao mesmo tempo, ou melhor dizendo, nosso país é a fronteira. A possibilidade de fazer música em português, em espanhol, cantar o modo de vida desse lugar é a forma que encontramos de materializar essas conexões”.

O cerne do festival é a inovação, cultura e arte, com propostas artísticas inovadoras, tanto musicalmente quando na economia criativa, por exemplo. Com 15 anos de estrada no Surfistas de Trem, Caetano acredita que a criatividade é um dos combustíveis para a inovação e ainda reforça que dividir o palco com a cantora Karla Coronel proporciona a oportunidade de sair de uma zona de conforto de gênero.

“O combustível da Inovação é a criatividade, e nada mais expressivo neste sentido do que a arte, a cultura, e consequentemente a música. Temos mais de 15 anos de estrada, e inovamos na medida que apresentamos um show em conjunto com uma mulher poderosa como a Karla Coronel. Para o show, os fãs podem esperar nossas canções autorais, as músicas da Karla e alguns feats que fortalecem ainda mais a força feminina na música. Acho que quebrando esses paradigmas machistas, também inovamos. Vai ser um repertório que dialoga muito com essa temática”.

Para Karla Coronel, a parceria com a banda remete a seu próprio pertencimento na fronteira. “É muito bom ter essa conexão com surfistas de trem na fronteira a muito tempo, mais de 15 anos, para mim é uma honra estar retornando a onde tudo começou, nasci ali, meu pai era Paraguai, então é tudo muito marcante para mim. Culturalmente a conexão entre o pop e a música latina tanto para o surfista, quanto para mim Karla coronel acrescenta muito. E é isso que vamos levar para o show”, reforça.

A artista ainda diz que participar do festival é de construir novas conexões, apresentar sua música a um público novo e deixar sua marca. “Essa oportunidade é incrível para mim, pois é a chance perfeita de mostrar a que eu vim. Participar de um evento ao lado de uma banda consolidada como os Surfistas de Trem me permite conectar com uma audiência que valoriza a diversidade e está aberta a novas experiências. É um momento para compartilhar minha essência musical. Estou preparada pra dar tudo de mim e fazer dessa apresentação um marco tanto para mim quanto para o público que vai viver essa experiência”, compartilha.

Por Carolina Rampi

