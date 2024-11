Agendão! Shows nacionais, feiras no interior e chegada do Natal marcam fim de semana

Espetáculos de teatro gratuito e etapa do rodeio também são atrações

Ney Matogrosso em Campo Grande

Com mais de 50 anos de carreira, multifacetado Ney Matogrosso retorna a Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (08), com o aclamado show ‘Bloco na Rua’, que reúne grandes sucessos e a performance do artista que aos 81 anos, mantém a energia de um show completo.

O repertório de ‘Bloco na Rua foi selecionado enquanto Ney excursionava com o show anterior e o seu critério não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontua Ney Matogrosso.

O set list revela a diversidade do repertório: “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio), de onde saiu o título da turnê, “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)”, da trilha original do filme “Tatuagem” (DJ Dolores) ,“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e “Mulher Barriguda”, do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas por Ney.

Duas canções foram pinçadas do compacto duplo Ney Matogrosso e Fagner, lançado em 1975: “Postal do Amor”(Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e “Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger Rogerio). Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Feira Moderna”( Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), também estão no roteiro.

A abertura e encerramento do espetáculo fica por conta da DJ Nathalia Albuquerque, que prepara um repertório repleto de brasilidades e todo carinho da artista que tem Ney Matogrosso como um de seus ídolos. “Gosto de valorizar a música brasileira e estou preparando um set list variado, com músicas nacionais remixadas e algumas internacionais, que desde a abertura coloquem o público para dançar e receber esse grande artista que é o Ney Matogrosso. Já para fechar, a intenção é manter a animação do show principal, finalizando a noite com a mesma energia, lá em cima”, conta Nathalia.

A DJ que já abriu e fechou shows para grandes nomes da música nacional como Alok, Djavan e Paula Toller, revela a ansiedade em, pela primeira vez, participar de um espetáculo de um grande talento regional, já que Ney é nascido em Bela Vista, interior de Mato Grosso do Sul. “Me sinto lisonjeada e estou realmente ansiosa, já que o Ney é um grande nome para nós, aqui do Estado e para todo o Brasil. Com certeza será uma noite memorável”, avalia.

Promovido por Pedro Silva & Jamelão Promoções, o show de Ney Matogrosso encerra mais um ano de parcerias com a DJ, que promete novidades para 2025. “Sou grata pela confiança do Jamelão Pedro Silva e para o ano que vem teremos mais eventos e shows incríveis”, revela Nathalia.

O show será realizado no Bosque Expo, com abertura dos portões às 20h. Ingressos no link https://pedrosilvapromocoes.com.br/comprar-ingresso/ney-matogrosso-5218

SEXTA-FEIRA (8)

Shopping Campo Grande

O Natal está chegando, recheado de muita luz e magia. Nesta sexta-feira, a figura mais importante do feriado, responsável pela alegria das crianças, chega no Shopping Campo Grande. E será em grande estilo: o Papai Noel, cada vez mais moderno, chegará no shopping às 18h30 em uma pick-up S10, cumprimentando os visitantes do Quintal Sesc, que terá edição especial com brincadeiras e gincanas. O cortejo do ‘Bom Velhinho’ segue pelos corredores do local, acompanhado de seus assistentes, orquestra e banda.

Espetáculo ‘Concerto em Ri Maior’

Às 19h, a Cia dos Palhaços sobe ao palco do Sesc Teatro Prosa com o espetáculo ‘Concerto em Ri Maior’, comédia musical que une dança, improvisação e palhaçaria. Na história, um maestro e um palhaço que não fala português, apresenta um concerto baseado em sua origem russa, com a ajuda do palhaço Sarrafo, que atua como tradutor. O espetáculo é gratuito e com classificação livre, e o Sesc Teatro Prosa fica na rua Anhanduí, 200.

Espetáculo ‘(En)casulo’

Após promover dança contemporânea para mais de 700 estudantes da rede pública de ensino, incluindo escolas no interior como Rio Negro e Rochedo, o espetáculo (En)casulo encerra sua jornada nesta sexta-feira, às 14h, na Casa de Ensaio, em Campo Grande. O espetáculo foi criado pela coreógrafa Isabela Lucas Pantarotto, e por meio do movimento da dança contemporânea, expressa as profundezas da ansiedade e de seus desafios emocionais. A dança é realizada por Isabela e Lais Ferreira.

Feapan (Feira Agropecuária do Pantanal)

Com leilões de gado, shows, rodeio de touros, comercialização de cavalos pantaneiros, palestras, parque de diversões, praça de alimentação, lojas, concessionárias e bancos, a Feapan agita Corumbá neste fim de semana. Nesta sexta será realizado leilão de 1.000 animais de corte e cria e show da dupla João Bosco e Vinicius. No domingo, quem sobe ao palco é o DJ Jiraya Uai, que mistura eletrônico, funk e sertanejo. A feira é realizada no Parque de Exposição Belmiro Maciel de Barros. Mais informações nas redes sociais do evento e ingressos por meio do link https://www.ticmais.com/feapan-2024-07-11 .

Suíno Brasa Fest

Em sua terceira edição, o Suíno Brasa Fest, realizado no município de Brasilândia, agita o setor da suinocultura em Mato Grosso do Sul. Um dos destaques é a Praça de Alimentação, com 30 barracas de comida e bebida, operadas exclusivamente por participantes locais. Na abertura, sobe ao palco Bruno e Barreto, no sábado é a vez de César Menotti e Fabiano. O encerramento do festival será marcado pelo tradicional Almoço Solidário, com o porco no rolete, com ingressos por R$ 50. Haverá também apresentação da orquestra FACMOL (Fanfarra Célida Melo de Oliveira).

Lançamento ‘Desenrolando a Nossa História’ e ‘Histórias e Memórias de Ribas do Rio Pardo’

Nesta sexta, a escritora Mara Calvis lança duas produções que celebram a história de MS: o livro ‘Desenrolando a nossa história’ e o gibi ‘Histórias e memórias de Ribas do Rio Pardo’, com ilustrações de Benes. As obras mergulham nas raízes locais com abordagem rica em detalhes e ilustrações. O lançamento oficial das obras será durante o evento Conecta Ribas do Rio Pardo 2024, às 18h, no Ginásio de Esportes Municipal José Miguel Sanches Vigilato. Após o lançamento do livro, o público presente poderá prestigiar algumas palestras curtas de histórias educacionais inspiradoras.

CLC (Circuito do Laço Comprido)

A partir desta sexta até o domingo, é realizada a 7ª etapa CLC de Laço, no Parque do Peão. A entrada é gratuita, com baile Carapé, com Jeitão Pantaneiro e Grupo Laço Aberto, das 17h às 04h além de visitação a estátua do cantor João Carreiro.

SÁBADO (9)

Shopping Pátio Central

O Pátio Central Shopping está pronto para dar início à sua programação natalina e promete uma celebração inesquecível! Neste sábado, 09 de novembro, às 16h30, o shopping abrirá as portas para o bom velhinho, que chegará de maneira triunfal, descendo pelo rapel, em um espetáculo repleto de luz e emoção para todos. A chegada de Papai Noel marcará também o início da Campanha Magia do Natal, com muitas surpresas e ações especiais para toda a família. A programação começa às 16h30, com Canto do Coral Sesc; às 17h show de natal com Gustavo Vargas; às 17h30 Coral Mana do Céu, 18h é a vez do Coral Alceu Viana, 18h30 Pocket show da Liga do Bem e às 18h45 a Chegada do Papai Noel.

Espetáculo ‘Circo – Gran Circo Stopim’

A Cia dos Palhaços sobre novamente no palco do Sesc Teatro Prosa neste sábado (9) com o espetáculo Circo – Gran Circo Stopim, uma homenagem aos circos do passado, e promete cativar o público com mistura de acrobacias, malabarismos, magia, música e mais. Tinoca e os palhaços Sarrafo e Wilson se dedicam a interpretar todos os personagens da performance. Em uma verdadeira celebração circense, eles apresentam uma série de números surpreendentes, evocando a nostalgia e a diversão dos circos. Para mais informações: telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

DOMINGO (10)

Saltenha Fest

O município de Corumbá recebe neste domingo a 5ª edição do Saltenha Fest, evento que une Brasil e Bolívia por meio da gastronomia. A iguaria boliviana já se tornou parte do cotidiano dos corumbaenses e atrai turistas de diversas regiões. Haverá praça de alimentação, shows musicais e diversas atrações culturais no porto-geral. Em 2021, do Dia da Saltenha foi oficializado por lei em Corumbá, sendo comemorado no dia 10 de novembro.

Circo do Bolachinha

O Circo do Bolachinha, um dos últimos representantes do circo tradicional em Mato Grosso do Sul, retorna a Jaraguari com o projeto “Circo Tradicional – Resistência”, que oferece espetáculos gratuitos em várias cidades do estado. Nos dias 09 e 10 de novembro, o público poderá assistir às apresentações na Praça Poliesportiva Elizabeth Herradon, a partir das 19h.

Som da Concha

Como mais uma das ações do projeto que oferece cultura e arte gratuitas à população sul-mato-grossense, o Som da Concha deste fim de semana será em Dourados, no domingo (10), a partir das 18h, na Concha Acústica da Praça do Cinquentenário. O evento traz para a maior cidade do interior do estado muito folk com UsKaradaKombi e blues com a banda Bêbados Habilidosos.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais