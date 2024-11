Para atender produção de Ribas do Rio Pardo, Suzano amplia terminais portuários em Santos (SP)

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, inaugurou na última sexta-feira (8) as obras de ampliação e modernização de dois terminais em operação no Porto de Santos. A intenção é a de escoar a produção da nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, ampliando a capacidade de movimentação em 43%.

Com investimento de R$ 443 milhões em logística, os terminais T32 e no DP World, a partir dos quais a Suzano exporta celulose, visam atender a demanda gerada com o início das operações da unidade em Ribas do Rio Pardo que tem uma capacidade produtiva de 2,55 milhões de toneladas de celulose anuais, a fábrica já é considerada como a maior linha única de produção de celulose do mundo.

Somente em logística e escoamento da produção de celulose foram investidos aproximadamente R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 443 milhões nos dois terminais portuários em Santos. Além de aumentar a eficiência e a segurança nas operações, o investimento possibilitou o aumento da capacidade média de movimentação de carga anual do complexo em 43,48%, passando de 4,6 milhões de toneladas para 6,6 milhões de toneladas anuais de celulose. A capacidade estática do complexo também foi incrementada em cerca de 42%, saltando de 162 mil toneladas para 230 mil toneladas aproximadamente.

No terminal T32, as obras contemplaram a ampliação do armazém de celulose de 21.000 m² para 28.000 m² de área construída e a modernização em todos os processos, incluindo a implantação de dois Pórticos Rolantes, equipamentos de elevação instalados sobre trilhos que permitem a movimentação de até 48 toneladas cada um, e de quatro novos ramais ferroviários de 300 metros de cumprimento cada linha. Os novos equipamentos possibilitam o descarregamento ferroviário de até 44 vagões simultaneamente. O terminal portuário é operado em parceria com a Portocel desde o início do ano.

Já no terminal DP World, construído pela Suzano e operado pela empresa DP World Santos, a companhia investiu na ampliação do armazém de 36.000 m² para 51.000 m² de área construída, ampliando em quase 40% a capacidade estática de armazenamento, podendo chegar a 160 mil toneladas, e a capacidade de movimentação de carga anual de 3,6 milhões para 5 milhões de toneladas.

As obras ainda contemplaram a instalação de mais duas pontes rolantes, com capacidade de 40 toneladas cada uma. As obras nos terminais portuários foram iniciadas em fevereiro de 2022 e chegaram a gerar cerca de 600 empregos diretos. Como parte do projeto, também foram executadas a ampliação e modernização da sala de controle e de prédios administrativos.

Transporte ferroviário

Visando tornar as operações ainda mais sustentáveis, os investimentos da Suzano em logística de escoamento da produção contemplaram também a implantação de um novo terminal intermodal no município de Inocência (MS). O terminal, já em operação, foi implantado às margens da MS-240 e conta com uma área construída de 24,2 mil m² e 8,8 mil metros de linha férrea interna e externa, que inclui ramais para vagões em reserva, e duas peras ferroviárias para manobras.

Com o novo terminal intermodal, a produção da nova fábrica da Suzano é escoada por meio de transporte rodoviário de Ribas do Rio Pardo até Inocência, de onde segue por meio de transporte ferroviário até os terminais portuários da empresa pela Malha Norte. “Com os investimentos nos terminais portuários e intermodal, reforçamos nosso compromisso com soluções logísticas mais sustentáveis e eficientes. O uso da ferrovia, que conecta nossa produção aos terminais portuários, representa um avanço significativo na nossa estratégia de reduzir as emissões e otimizar o escoamento, beneficiando o meio ambiente e nossos processos operacionais”, diz Leonardo Grimaldi, Vice-Presidente Executivo Comercial e de Logística da Suzano. “A Suzano já é referência em nível de serviço prestado a nossos clientes globais, e a nova operação trará ainda mais eficiência e robustez para nossos sistemas integrados de gestão de cadeias de suprimento até os armazéns dos nossos clientes”, completa o executivo.

A nova fábrica da Suzano em Mato Grosso do Sul contou com um investimento total de R$ 22,2 bilhões – um dos maiores investimentos privados do país nos últimos anos – e irá ampliar a produção anual de celulose da companhia em mais de 20%. Cerca de 90% da produção de celulose da companhia é destinada ao mercado exterior e abastece mais de 100 países em todos os continentes. (com assessoria)

Por Michelly Perez

