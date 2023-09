Festival da Carne reúne mais de 200 assadores ao som de música regional

A 1ª edição do Festival Internacional da Carne reúne chefs de renome, mais de 200 assadores, além de apresentações com músicos regionais e espaço kids para os pequenos

O primeiro Festival Internacional da Carne será realizado em Campo Grande e promete agitar o fim de semana da Capital. O evento acontecerá entre sexta e domingo (15, 16 e 17), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e reunirá chefs regionais, nacionais e internacionais em uma programação especial para o público sul-mato-grossense. Shows, praça de alimentação e área kids também compõem a atração imperdível do evento. A entrada é gratuita e as atrações iniciam às 18h, na sexta-feira e às 11h, aos sábados e domingos.

Expansão do Festival da Carne de MS, o evento mantém a gastronomia como protagonista, mas também propõe diálogos a respeito de negócios, economia e visa fomentar o turismo local, conforme comenta a organizadora do evento, Márcia Marinho, que estima um público de 30 mil para esta primeira edição. Shows e área kids são outras atrações que também chamam a atenção. Um espaço seguro repleto de diversão foi montado para os pequenos enquanto os adultos podem se entreter com as propostas gastronômicas do local e os shows programados. João Carreiro, Sampri, Tostão & Guarani, Chicão Castro, Canto da Terra são apenas alguns dos artistas que realizarão shows no festival. “O Festival Internacional da Carne nasce com o intuito de fazer com que o grande público consiga saborear e conhecer as diversas raças que a gente cria no nosso Estado e que a população geral, muitas vezes, não tem como saborear a preços acessíveis. Com o festival eu também tenho a intenção de posicionar a carne sul- -mato-grossense como uma das melhores do Brasil, se, para isso, for preciso ir para outras cidades, estamos dispostos!”, ressalta ela.

Ao todo, a programação visa expor os melhores cortes defumados, grelhados, costelas, linguiça, doces, entre outros, por meio de mais de 200 assadores, e mais de 30 chefs em mais de 30 Estações Gourmet. O food and drink também programado, anuncia um cardápio diverso e com preços acessíveis. Outro ponto de destaque para os amantes do churrasco e gastronomia, são as palestras e workshops programados para ampliar o conhecimento dos entusiastas, seja o assador profissional, amadores ou curiosos.

“As palestras e workshops acontecem no dia 16 de setembro, a programação conta com nomes como Paulo Machado, Paula Labaki e Lígia Karazawa, teremos também um workshop muito bacana sobre desossa de carneiro no estande do Senar. As rodadas de negócios, por outro lado, acontecem durante os três dias de festival”, destaca a organizadora.

Selo de qualidade

Márcia ainda ressalta que para participar das atividades não é exigido nenhum requisito, apenas comparecer e aproveitar, pois a proposta do evento, além de reunir os admiradores, com certeza será uma ótima oportunidade de os interessados conhecerem e ingressarem no ramo. Estandes e expositores também estarão disponíveis ao público. O propósito é fornecer, à população e aos especialistas, conhecimentos, serviços e novidades, por meio de empresas afamadas, repassando informações de garantia e qualidade.

“Um evento como esse reflete não só na cadeia produtiva da carne, mas também no fomento ao turismo da região. Dando voz aos produtores, cozinheiros e com o intercâmbio entre grandes nomes da carne no cenário nacional e internacional e na produção pecuária de Mato Grosso do Sul”, pontua o chef sul-mato-grossense de renome Paulo Machado.

“Vamos posicionar Mato Grosso do Sul como vitrine para o mercado de exportação, sendo lançado, neste evento, o Selo de Qualidade da Carne de MS para o Brasil e para o mundo. Serão convidados produtores, pecuaristas, técnicos de campo, empresas, indústrias, players do mercado nacional e internacional e o público, que poderá degustar diferentes tipos de cortes”, enfatiza a organizadora.

Na praça de alimentação, porções serão servidas ao público a partir de 18 reais. Além de proporcionar os melhores cortes com ótimos preparos, o festival também propicia aos churrasqueiros locais uma oportunidade de destaque para apresentar os seus trabalhos.

“Faz mais ou menos seis anos que eu estou nessa profissão. É de onde eu tiro integralmente o meu sustento. Trabalho 100% com churrasco. E poder participar do evento é muito bacana. O tema do festival é ‘do pasto ao prato’ e dentro desse tema eu quis deixar algo bem regional na minha receita, então eu vou fazer churrasco de parrilha, Shoulder Steak, além disso, vou fazer uma farofa de castanha de baru. Baru é uma castanha regional e eu prezo por isso. Então, eu sempre quero deixar essa originalidade no meu prato, trazendo algo que é a marca da minha gastronomia para o evento. Minhas expectativas são altíssimas, são três dias de evento, vamos estar lá, oferecendo o melhor do churrasco campo-grandense e sul-mato-grossense para todos”, comenta a campo- -grandense e churrasqueira há mais de seis anos, Lariza Betfuer, que possui participações recorrentes em festivais de renome na Capital, conhecida como “Lari Churras”.

Para informações completas a respeito da programação e outras dúvidas, acesse o site: https://www. festivaldacarnedoms.com.br. O evento será realizado de hoje (15) a domingo (17), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, localizado na rua Américo Carlos da Costa, 320.

Por Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

