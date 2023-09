Conmebol anuncia mudança da final da Sul-Americana para Punta del Este

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, usou suas redes sociais para anunciar a mudança do local da final da Copa Sul-Americana deste ano.

A decisão será disputada em Punta del Este, no Uruguai. A cidade turística fica a 140 km da capital do país, Montevidéu, onde seria anteriormente realizada a final.

“A final da Copa Sul-Americana 2023 será disputada no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este – Maldonado, Uruguai! Nos vemos no sábado, 28/10, para vivenciar um festival esportivo em busca da Grande Conquista”, disse Alejandro Domínguez.

O Estádio Domingo Burgueño Miguel tem capacidade para 25 mil rolos. Fortaleza ou Corinthians se enfrentam em uma das semifinais da competição. O rival na decisão surgirá do confronto entre Defesa e Justiça, da Argentina, e LDU, do Equador.

Com informações da Folhapress.

