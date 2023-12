Primeira Mistura Fina apresenta variedade musical neste sábado na Capital

Uma mistura de ritmos com a cara de Campo Grande chega neste sábado (16), organizado pela SAJ Clube com objetivo de proporcionar um encontro agradável com música de qualidade, reunindo talentos do MS.

“Está Primeira edição nasceu dessa vontade de reunir os amigos e estar em um local agradável com pessoas interessantes”, explicou Saul Stein, idealizador do projeto. A festa será um evento que reúne a boa safra de músicos do Estado com diferentes estilos para agradar ao gosto eclético do campo-grandense raiz.

A Saj Club de Benefícios escolheu a Arena MS, a arena de esportes de areia mais charmosa da capital, apostando no local despojado e preparado para animar todas as tribos.

Os escolhidos para abrir a primeira Festa foram: Chicão Castro com seu show, Dieguinho levando seu samba e pagode noite adentro, Dj Marcelo Natureza animando as pistas, Igor Malheiro com o melhor do sertanejo e Renato Pacheco tocando o mais fino Country nacional e Internacional. O objetivo e proporcionar uma experiência musical com network e diversão.

Serviço:

Será no Sábado, dia 16, das 16 horas até a meia noite. Os ingressos para este delicioso evento estão disponíveis na Saj Clube de Benefícios, Eduardo Elias Zahra 957, no Arena MS, Marquês de Lavradio 399, no Greentable, rua Rodolfo José Pinho 1225 ou pelo site www.ingressonacional.com.br.

Com informações da Assessoria.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.