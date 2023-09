Biblioteca Isaias Paim recebe a primeira feira literária do Tarja Preta na capital

No dia 23 de setembro, às 15 horas, a Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, uma unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, abrirá suas portas para a primeira edição da Feira Literária do Tarja Preta, conhecida como 1ª Flit. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

A programação promete um encontro cultural enriquecedor, com destaque para a declamação de poesias e textos por talentosos artistas como Elias Borges, Carmen Lúcia, Fabio Gondim e Eva Vilma. Além disso, está previsto um debate sobre o livro “Cidade”, de Raquel Medina, com a mediação de Rafael Belo, uma leitura do mesmo livro e uma apresentação musical a cargo de Elanio.

A inspiração para a realização da 1ª Flit veio do lançamento do segundo livro do Coletivo Cápsula Tarja Preta, programado para o dia 11 de novembro. Carmen Lúcia Dias de Andrade, membro do coletivo, explica que a feira é uma oportunidade de divulgar o trabalho do grupo, que não lançava livros há sete anos. Além disso, os visitantes poderão adquirir livros dos integrantes do coletivo por um valor simbólico de 20 reais.

O Coletivo Cápsula Tarja Preta, que celebra uma década de existência, nasceu da paixão compartilhada por um grupo de amigos por recitar e escrever poesias. A singularidade do grupo reflete-se até mesmo na apresentação de seus livros, que são amarrados manualmente com fita de cetim, acrescentando um toque artesanal às suas obras literárias.

Carmen Lúcia destaca a missão do coletivo em oferecer uma perspectiva única e diferenciada no mercado literário. Ela explica que “a ideia do Tarja é que ele fosse diferente de tudo o que existe no mercado literário”, e esse compromisso com a singularidade é visível não apenas em sua produção literária, mas também na apresentação de seus livros.

O livro “Segunda Dose” será lançado em 11 de novembro, mas enquanto os leitores aguardam ansiosamente essa data, a 1ª Flit na Biblioteca Isaias Paim é uma oportunidade imperdível para conhecer o trabalho criativo e apaixonado do Coletivo Cápsula Tarja Preta. A entrada é franca.

Com informações da Fundação de Cultura

Leia mais em: