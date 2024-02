Mulher dá à luz dentro de ambulância do Samu em Campo Grande

Giovanna nasceu por volta de 11h30, desta segunda-feira (26), no meio do trânsito da Avenida Interlagos, próximo à rotatória no cruzamento com a Costa e Silva. A mãe, de 40 anos, foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que deu luz à criança dentro da ambulância.

Segundo os socorristas, a mulher estava com o marido em um carro, já a caminho do hospital, quando o bebê começou a ser “expulso” da barriga, por meio das contrações.

Foi quando receberam o apoio de uma bombeira civil chamada Tatiana, a quem encontraram na metade do caminho, e que os auxiliou até a chegada da equipe do Samu.

A gestação estava já em 39 semanas, ou seja, o parto ocorreu a termo, de forma natural. A mãe e o bebê foram levadas para a Santa Casa e passam bem. Giovana é a terceira menina do casal, que também tem um menino.