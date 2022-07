Mia Mamede do Espírito Santo vence Miss Universo Brasil 2022

Pela primeira vez, o Espirito Santo venceu o Miss Universo Brasil. O evento foi realizado em São Paulo, na noite desta terça-feira (19) e contou com a coroação da capixaba Mia Mamede, de 26 anos.

Formada em jornalismo audiovisual e sócio economia pela Universidade de Nova York, Mia é poliglota, conseguindo se comunicar em português, mandarim, inglês, espanhol e francês. Nascida em Vitória, a ganhadora é apresentadora em um canal no Youtube, onde fala sobre viagens e entretenimento.

Após a coroação, Mia disse que tudo ainda parece um sonho e que é uma felicidade ser a primeira capixaba a levar o título para o Espírito Santo. Em segundo lugar na competição, ficou a representante do Amazonas, Rebeca Portilho. Em terceiro, Isadora Murta, de Minas Gerais, seguida por Luana Lobo, Ceará e Alina Furtado, do Rio Grande do Sul. Agora a próxima etapa para a Miss é representar o país no Miss Universo, ainda sem data para acontecer.

O júri do concurso foi composto por diversas personalidades, como a promotora Gabriela Mansur, a apresentadora Renata Kuerten, o cirurgião Gustavo Aquino, o colunista e jornalista da Folha de São Paulo Fabio de Paula, entre outros.

Veja abaixo, o momento da coroação de Mia Mamade.

Parabéns pela conquista Mia Mamede! Vamos juntos rumo ao Miss Universo! ✨ pic.twitter.com/YRNZd6nQPe — U Miss TV (@umisstv) July 20, 2022

