Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você pode fazer uma boa parceria ou amizade com uma pessoa mais velha no início do dia. Também pode sentir mais firmeza em um projeto para o futuro. No fim da manhã, tensões vão rondar seus relacionamentos, especialmente com chefes e parentes. Controle suas reações e sua franqueza para não brigar. À tarde, a Lua enviará novos estímulos para suas finanças, mas cuidado para não torrar tudo na primeira oportunidade. Cuidado para não assustar um(a) paquera com cobranças ou demonstrações de possessividade. Na união, cuide bem de quem ama, declare seu amor, mas pegue leve no ciúme.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O período da manhã pode ter um pouco tumultuado para você e o melhor que tem a fazer ficar na sua, falar pouco e não dar ouvidos a fofocas. Você pode ter dificuldade para se concentrar nas tarefas e vai trabalhar melhor se puder agir sozinha, sem depender do apoio dos colegas. À tarde, a Lua entra em Touro e realça os pontos fortes do seu signo. Será mais fácil defender seus interesses, especialmente no trabalho. Ainda assim, é bom ter cuidado com discussões em família. Vai conseguir muito mais se falar com jeitinho. Boa fase para se declarar para alguém. Na união, invista no diálogo, sem brigar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Você pode precisar de mais liberdade para correr atrás dos seus objetivos nesta quarta-feira. Pode se aborrecer ou se desentender com colegas ou amigos, principalmente em relação a dinheiro. À tarde, a Lua vai infernizar o seu astral e você pode sentir certo desânimo – tente reagir e cumprir logo as tarefas. O céu pede cuidado para não se envolver em fofocas ou mentiras à noite. Pense bem no que vai dizer e não comente seus segredos com ninguém. Talvez queira manter um romance em segredo por um tempo. Na união, melhore o diálogo para esclarecer dúvidas e afastar a insegurança.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Os astros indicam que nem tudo será como você gostaria hoje. Evite bater de frente com chefes e colegas. O melhor a fazer é investir no jogo de cintura e repensar alguns planos para evitar conflitos com as pessoas ao seu redor. Por mais determinada que você seja, às vezes é necessário dar alguns passos para trás, para depois avançar com mais segurança. No meio da tarde, a Lua chegará à Casa das Associações e você pode ter sucesso em acordos e parcerias. Só não convém misturar dinheiro com amizade, pois pode sair no prejuízo. Pode pintar romance com alguém da turma. Forte cumplicidade a dois.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, especialmente no período da manhã. Pode se sentir mais cansada, ter dificuldade para se concentrar ou mesmo para aprender alguma tarefa mais complicada. Não se deixe abater, mas respeite seus limites para não prejudicar o seu bem-estar. Ao longo da tarde, você vai sentir uma vontade maior de lutar pelos seus ideais e pode ter ótimos resultados no emprego. Na paquera, pode se envolver com alguém do trabalho ou com uma pessoa que já é comprometida. Na união, faça planos com seu amor. Sonhem juntos e lutem juntos pelo que querem.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua anuncia mudanças no trabalho, mas tudo indica que serão positivas para você. No final da manhã, porém, você pode ter alguns desentendimentos com amigos ou colegas e precisará ter muito jogo de cintura para não romper parcerias ou amizades. Procure controlar as suas reações e dê tempo ao tempo até a poeira baixar. À tarde, a Lua chega à Casa 9 e renova seu otimismo. Você também vai notar uma facilidade maior para aprender e pode apostar em cursos e treinamentos para se aperfeiçoar no que faz. Na paquera, vai querer alguém que realmente combine com você. Se já achou, invista no companheirismo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Trabalhar em parceria com colegas e parentes pode ser muito produtivo para você, desde que consiga equilibrar seus interesses com os dos outros. Para isso, você terá que ser mais flexível e saber dialogar, negociar e ceder em alguns pontos para encontrar um meio-termo entre o que você quer e o que os parceiros esperam. Se souber negociar, todos sairão ganhando. À tarde, a Lua chega à Casa 8 e pode trazer algumas mudanças: adapte-se. Pode pintar uma forte atração por alguém da turma ou do trabalho. Na união, evite medir forças com seu bem. Busque companheirismo e capriche na sedução.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O emprego vai exigir bastante empenho e dedicação de você hoje. Lua e Plutão em quadratura alertam você você deve ter muito cuidado para evitar discussões e mal-entendidos. Escolha bem as palavras, controle seu gênio e seu tom de voz. Você também pode ficar entediada com tarefas repetitivas e pode sentir uma vontade enorme se se aventurar em outras áreas. Que tal investir essa energia em cursos que possam abrir novas portas para sua carreira? Há boas chances de se entender com alguém e iniciar um romance ou de acertar os ponteiros com seu bem e fortalecer o romance. Converse sem brigar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Simpatia, criatividade e boa lábia ajudarão você a se sair bem no trabalho, principalmente se você lida com vendas ou outras atividades que envolvam atendimento ao público e negociações. Os astros alertam, porém, que você não deve abusar da sorte quando o assunto for dinheiro: evite exagerar nos gastos com supérfluos. À tarde, a Lua chega a Casa 6 e você terá ainda mais disciplina no trabalho. Evite assumir mais tarefas do que pode cumprir: pense na sua saúde. Pode rolar uma paquera com colega ou alguém bem conhecido. Se você já tem seu amor, mostre que é parceira.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Assuntos de casa e família vão exigir sua atenção no início do dia e podem exigir algum investimento financeiro. Procure conversar mais com os parentes antes de tomar decisões, pois os astros indicam conflitos com parentes, principalmente se envolver uma sociedade ou parceria. Evite impor as suas vontades: saiba ceder e fazer acordos. O astral deve melhorar à tarde e você vai se entender melhor com as pessoas. Simpatia e criatividade serão boas aliadas. As paqueras também recebem novos estímulos. Explore seu charme para atrair quem deseja ou para deixar o romance ainda melhor.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros alertam que você pode ter alguns problemas de comunicação ao longo do dia. Deve ter cuidado para não parecer que se acha “dona da verdade” e, também, para não se envolver em fofocas, pois isso poderá prejudicar o seu trabalho ou o seu relacionamento com parentes. Reflita antes de falar e faça tudo que puder para adiar conversas polêmicas. À tarde, procure priorizar as tarefas que você já sabe fazer bem e explore a sua experiência. Parentes podem ajudar numa conquista, mas também podem interferir demais no romance. Melhore o diálogo com seu amor e deixe o passado no passado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O céu recomenda que você pense duas vezes antes de usar seu dinheiro hoje, pois há risco de fazer investimentos errados e perder grana. Você corre o risco, também, de se prejudicar ao fazer acordos financeiros com amigos, por isso, é melhor não misturar as coisas: amigos, amigos – negócios à parte. No fim da tarde, será mais fácil dialogar e fazer acordos no trabalho. Lua, Sol e Vênus vão acentuar o seu charme e indicam uma fase animada nas paqueras. Pode se declarar e iniciar um namoro. Na vida a dois, bom momento para explorar seu carinho e romantismo. Valorize o diálogo, sem cobranças.