Obras do canal de drenagem destinado ao escoamento até o Córrego Segredo têm início esta semana

Um canal de drenagem que levará a enxurrada que desce do Jardim Paradiso e Seminário até o Córrego Segredo, teve início nesta semana. Por causa das obras, um trecho da pista bairro/centro ficará interditado. A intervenção vai eliminar pontos de alagamento na Avenida Tamandaré e reduzir a pressão na drenagem de uma transversal, a Rua Frutuoso Barbosa.

As obras terão tubulação especifica para escoar a água proveniente de enxurradas e que desce de bairros próximos como Jardim Botafogo, Porto Galo e Monte Alegre. Toda a água e sedimentos ficam congestionadas na Avenida Guaicurus, com poças e entulho dificultando a passagem em dias de chuvas mais intensas.

Os projetos têm o objetivo de reduzir um problema comum no cotidiano da cidade, que são as enxurradas severas que arrastam sedimentos, pedras, terra e até restos de lixo. Para isso, o canal de drenagem tem tubos de 1,5 metros de diâmetro que foram assentados a 4 metros de profundidade num solo basalto, um tipo de rocha, que exige um esforço redobrado para abertura da valeta.

São 834 metros de tubulação colocados a partir da Avenida Tamandaré. A obra atravessa as ruas Francisco Barbato e Seminário, passando por uma área de servidão e agora cortará a Avenida Heráclito Figueiredo, antes de desembocar no Córrego Segredo.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, esta estrutura de drenagem vai captar também a enxurrada que desce pela Rua Três Marias, onde foram implantados 1.836 metros de tubulação. “É mais um passo para eliminar pontos de alagamento em bairros no entorno, como o Bosque da Saúde e Jardim Paradiso”, explica.

Com informações da prefeitura de Campo Grande.

