Paranaense vence Miss Brasil e representará o país na Polônia

A paranaense Giovanna Reis, 21, foi coroada no início da madrugada deste sábado (7) como a nova Miss Supranational Brasil. Ela superou outras 26 candidatas e começa agora a se preparar para a etapa mundial, que será em julho deste ano, na Polônia.

Natural da cidade de Cascavel, no interior do Paraná, a jovem é estudante de Design de Interiores e também atua como empresária e modelo. “Estou muito feliz e animada com essa oportunidade. Vou dar o meu melhor para trazer a coroa ao Brasil!”, disse ela após a coroação, realizada na cidade catarinense de Balneário Camboriú.

Giovanna é a terceira paranaense a ser Miss Supranational Brasil, já que antes dela ocuparam o posto Karine Osório (2009) e Clóris Ioanna Junges (2016). Entre outros prêmios, a miss levou para casa a coroa, do designer de joias Tiago Seixas, além de uma bolsa de estudos, para fazer um curso de graduação ou pós-graduação.

Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram as representantes do Miss Rio Grande do Sul, Larissa Grabin, e Tocantins, Anna Perillo. Completaram o grupo de finalistas as misses Guanabara, Marcele Cataldo (4º), Rio Grande do Norte, Adriana Yanca (5º) e Distrito Federal, Carol Tibery (6º lugar).

A Miss Mato Grosso, a maquiadora Isabelle Castro, primeira mulher transgênero a disputar uma etapa da franquia Supranational no mundo, fez bonito e entrou no primeiro corte, do Top 12. Ao lado dela, foram também semifinalistas as candidatas do Acre, Bahia, Grande Curitiba, Minas Gerais e Zona da Mata Mineira.

O primeiro compromisso de Giovanna à frente do trono será logo na noite deste sábado (7), quando vai acompanhar a final do Mister Brasil CNB 2022, no centro de convenções do Sibara hotel, onde também aconteceu o confinamento feminino.

Apresentado por Deise Benício (Miss Supranational Brasil 2021) e Lorena Rodrigues (Miss Grand Brasil 2021), o show dos misters será transmitida ao vivo pelo YouTube a partir das 20h, no perfil “TV Concurso Nacional de Beleza”, e também na página de Facebook do Mister Supranational.

Para quem não é familiarizado, vale pontuar que o Miss Supranational é um dos cinco maiores concursos de beleza feminina do mundo, ao lado do Miss Mundo, Miss Universo, Miss Grand International e Miss International.

42 MISTERS DISPUTAM TÍTULO

Do lado masculino, 42 candidatos de todo o Brasil disputarão hoje o título de Mister Brasil CNB 2022. Entre os candidatos deste ano há engenheiros, médicos, aspirantes a ator, personal trainers, um bailarino clássico e até um imitador de personalidades.

Assim como a nova miss, o vencedor do Mister também tem viagem garantida a Nowa Saczy (Polônia), onde disputará em 16 de julho o Mister Supranational 2022. Além disso, ele ganhará uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No âmbito social, o novo Mister Brasil CNB será um embaixador da luta contra a hanseníase no Brasil.

No mix corpo de jurados, estarão muitas presenças internacionais, que inclui personalidades do setor do entretenimento de Los Angeles (EUA), Londres (Reino Unido), Filipinas e Venezuela. Os nomes ainda estão guardados a sete chaves.

Nos últimos anos, o Brasil teve bons resultados no mundial, com destaque para o vice-campeonato de Ítalo Cerqueira (2019), dois terceiros lugares com Samuel Costa (2018) e Matheus Song (2017), além de um quarto lugar com Bruno Vanin (2016).

Vale lembrar que o título de Mister Brasil CNB já foi conquistado por grandes personalidades da mídia e do mundo da moda, como o modelo Lucas Gil (2007), o ex-BBB Jonas Sulzbach (2010), e os atores Lucas Malvacini (2011) e Anderson Tomazini (2016).

