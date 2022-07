Metallica defende quem escutou as músicas após ‘Stranger Things’

Após resgatar “Running Up That Hill” de Kate Bush, o final da 4º temporada de Stranger Things trouxe outra música para o Top 50 mundial do Spotify. O sucesso “Master Of Puppets” do Metallica foi usado em uma das cenas do último episódio da série e está na 14º posição da playlist atualmente.

Entretanto, nem todos ficaram felizes com esse sucesso, os fãs mais antigos da banda reclamaram das pessoas que chegaram a conhecer a música apenas por conta da série, a indignação foi tão grande que chegou até nos próprios membros do Metallica.

Na conta oficial do Tiktok, o grupo esclareceu “todo mundo é bem-vindo à Família Metallica. Quer você seja um fã há 40 horas ou 40 anos, todos nós compartilhamos uma conexão por meio da música. Todos começamos do zero em algum momento”.

No Instagram, eles compartilharam um trecho da cena em que a música aparece e elogiaram a forma com que ela foi incorporada na trama. “Estávamos todos empolgados para ver o resultado final e quando vimos ficamos totalmente deslumbrados… é tão extremamente bem feito, tanto, que algumas pessoas conseguiram adivinhar a música apenas vendo alguns segundos das mãos de Joseph Quinn no trailler!! Quão louco é isso?” diz a publicação.

A banda ainda finaliza dizendo que “é uma honra incrível ser uma parte tão importante da jornada de Eddie e mais uma vez fazer companhia a todos os outros artistas incríveis apresentados no show”

