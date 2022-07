Casagrande deixa emissora após 25 anos

O ex-jogador do Corinthians e comentarista da rede Globo, Carlos Casagrande deixará a emissora após 25 anos.

Casagrande trabalhou em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Além disso, participou dos programas ‘Bem, Amigos’, ‘Seleção SporTV’, ‘Troca de Passe’, ‘Redação SporTV’, ‘Esporte Espetacular’ e escrevia um blog no ge chamado ‘De Peito Aberto’, teve até um documentário no Globo Play.

A globo emitiu uma nota falando sobre sua saída. "Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos, ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira."