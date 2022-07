“Stranger Things 4” resgata música do Metallica

A onda de interesse que redescobriu Kate Bush recentemente pode também atingir a banda de rock Metallica. Sua canção “Master of Puppets” –de modo semelhante ao que aconteceu com “Running Up That Hill”, de Bush– voltou a ser muito pesquisada na internet, o que deve ter acontecido devido a uma cena da quarta temporada de “Stranger Things”.

O aumento da popularidade da música tem sido verificado desde que a música apareceu em um episódio da série da Netflix, em que o personagem Eddie –interpretado por Joseph Quinn– toca a canção na guitarra. É o que apontam dados do Google Trends, a plataforma que monitora as pesquisas no principal site de buscas do mundo.

Lançada em 1986 e incluída em um álbum homônimo, tornando-se um dos maiores hits da banda, a música “Master of Puppets” pode ainda apresentar um novo estilo musical a jovens fãs da série que não conhecem o Metallica. Importante banda de heavy metal dos Estados Unidos, o grupo tem grande sucesso internacional e já fez diversos shows no Brasil.

Ambientada na década de 1980, a série “Stranger Things” chamou a atenção por sua trilha sonora, que buscou resgatar clássicos da época.

Além da música do Metallica e do hit de Kate Bush –que alcançou a primeira colocação entre as músicas mais tocadas no mundo no Spotify–, o seriado também apostou em faixas como “Material Girl”, de Madonna, “Every Breath You Take”, do the Police, e “Wake Me Up Before You GoGo”, do Wham.

Fonte: Folhapress.

