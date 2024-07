Fim de semana chega com muito rock, feiras de rua e literatura em Bonito

Quermesses ainda não acabaram e Fátima do Sul será palco da FátimaFest 2024

Para quem quer se vestir com estilo sem gastar muito e ainda ajudar em uma causa social, a Associação Juliano Varela terá inauguração de seu Bazar/Brechó permanente hoje. A associação irá comercializar roupas, calçados, acessórios, itens de decoração, perfumaria e até móveis, tudo selecionado e com preços acessíveis.

Com o espaço fixo e permanente, a instituição pretende criar um ambiente humanizado de atendimento, principalmente para as famílias atendidas pela Associação. “Queremos que as famílias tenham a oportunidade de poder escolher o que querem comprar e adquirir esses produtos a preços que se enquadram nos seus orçamentos. Oferecendo um lugar onde elas possam escolher e pagar por aquilo que escolheram nós estamos ajudando muito na sua autoestima”, ressalta a cofundadora da Associação Juliano Varela, Malu Fernandes.

Além do setor de brechó, o Bazar Permanente da Juliano Varela também irá comercializar os itens doados pela Receita Federal. “Nós sempre fazemos um ou dois bazares durante o ano, mas nem sempre conseguíamos atender a todos, agora, com o bazar permanente ficará mais fácil para as pessoas adquirirem os produtos”, explica a Gerente Financeiro e Administrativo, Alessandra Hartmann, que afirma que o Bazar Permanente sempre foi um sonho da Associação Juliano Varela. O bazar funcionará em um prédio em frente a Unidade 1, na avenida Fábio Zahran. 6494.

Som da Concha

O projeto Som da Concha 2024 vai trazer seu primeiro show de julho com apresentação do artista de Jardim Ossuna Braza, e o show “Jazz e Viola”, de Marcos Assunção. As apresentações começam às 18 horas, com entrada franca. Projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura de MS, o Som da Concha leva shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. A iniciativa valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense.

Ossuna Braza

O músico e compositor de Jardim (MS) destaca-se por sua autêntica performance com a harpa, misturando suas raízes sul-americanas com influências musicais globais. Com experiência em música, artes visuais e cênicas, ele cria novos diálogos entre tradições, ancestralidade e contemporaneidade. Apresenta suas músicas autorais e versões, tanto em performances solo quanto com banda, proporcionando uma experiência única e envolvente.

No Som da Concha, Ossuna Braza leva os ouvintes a uma viagem musical única em seu Show “Una Aza”. O harpista e compositor está preparado para encantar o público com uma apresentação que acontecerá em formato de trio e celebra seu primeiro EP homônimo, prometendo levar os espectadores a uma jornada sonora envolvente de composições e versões musicais para instrumentos fronteiriços como a Harpa e o Charango, presentes em Mato Grosso do Sul.

Marcos Assunção

Marcos Assunção tem o objetivo de compartilhar conhecimento adquirido com um trabalho de 20 anos com a música autoral instrumental e popular. Acreditando que o seu projeto se insere na concepção desse importante meio de difusão cultural realizado num dos espaços culturais mais importante de no estado que leva o nome da maior “violeira” de MS a imortal “Helena Meirelles”, fará uma apresentação musical que enaltece a autenticidade, singularidade e contemporaneidade de novo rumos para a música produzida e criada em Mato Grosso do Sul.

O Projeto “Jazz e Viola” tem os pés na cultura brasileira, com os olhos no mundo, e uma música com o coração no Jazz contemporâneo tendo como engrenagem o “improviso”. Enaltecendo a alma na cultura regional da nossa viola caipira sul-mato-grossense, fortificando as suas raízes, cooperando para sua preservação, respeito e garantindo a sua comunicação a futuras gerações.

SEXTA-FEIRA (5)

Capivara Caipira

O tradicional bloco de carnaval Capivara Blasé realiza hoje, o arraiá Capivara Caipira, das 18h até as 23h, no gramado da Esplanada Ferroviária, vai ter muita comida, diversão, área kids e o exclusivo “mel da capivara”, uma bebida que está sendo preparada exclusivamente para a festança. Haverá shows de Tapioca Forró e grupo Sampri.

Legião Urbana Cover

A apresentação do Legião Urbana Cover Porto Alegre acontece hoje e amanhã (6) no Blues Bar, em Campo Grande. Os ingressos estão disponíveis para venda no 3º lote ao preço de R$ 35,00 mais taxa de R$ 3,50 por ingresso, com possibilidade de parcelamento em até 6 vezes de R$ 7,22. As vendas serão encerradas em 05/07/2024.

Feira Literária de Bonito

A Feira Literária de Bonito, FLIB 2024, promete um dia repleto de atividades enriquecedoras nesta sexta. Pela manhã, os participantes poderão escolher entre diversas opções, como a Oficina de Criação de Cinema e Literatura com Marinete Pinheiro e a Oficina sobre escrita em sala de aula com Febraro. Para quem busca inspiração, haverá a Roda de Conversa “Muitas histórias para trocar” com Kaka Werá e uma discussão sobre o papel das instituições na jornada do livro ao leitor, com Andressa Marques da Silva, Max Santos, Roberta Roque e Melly Sena. À tarde e à noite, as atividades continuam intensas com mais oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros e um programa musical variado com artistas como Tukum e Corvo e os Malditos do Cerrado. A programação completa está disponível no site oficial da FLIB 2024: www.flibonito.com.

SÁBADO (6)

Sunset Growler Station

Setentou no Sunset Growler Station! A febre das discotecas e do rock n’roll dos anos setenta chega em Campo Grande para uma noite cheia de nostalgia, música incrível e muita diversão.Esse é o SETENTOU no Sunset Growler Station que vai tremer com a trilha sonora de uma geração. A Banda Mullets, traz um set recheado de pedradas como ABBA, Bee Gees, Wild Cherry, Chic e muito mais. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla, mas é preciso correr, pois já estão no 4º lote. A Sunset Growler fica na Avenida Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira.

Cervejaria Canalhas

O rock está dominando Campo Grande nesta semana. A Cervejaria Canalhas entra para o time de roqueiros e realiza o especial Foo Fighters e Nirvana, com sucessos das duas bandas. O bar abre às 18h e o show começa às 20h, com ingressos disponíveis no Sympla e precinho amigo. A Cervejaria Canalhas fica na Rua Dom Lustosa, 214, Seminário.

Feira Ziriguidum

Neste sábado (6) Campo Grande será palco de mais uma feira, com a realização da 11ª edição da Feira Ziriguidum. A edição deste fim de semana é ainda mais especial, pois será a abertura da ação ‘Julho das Pretas’, movimento que visa a valorização e o reconhecimento das mulheres pretas em todas as esferas da sociedade. Haverá economia criativa e a mais bela mistura de música, gastronomia, arte e lazer, das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho.

Arraiá da CUFA

A partir das 19h, será realizado o primeiro Arraiá da Cufa (Central Única de Favelas de Campo Grande), com música, comidas típicas e diversão, na sede da instituição, no bairro São Conrado. A entrada é gratuita e as barracas, organizadas pelos moradores da região, serão uma atração à parte. Além de oferecerem uma variedade de delícias típicas das festas juninas, a renda obtida será revertida para a CUFA e para os próprios organizadores das barracas, com destaque para os trabalhos das mães das crianças assistidas pela instituição.

DOMINGO (7)

Feira Borogodó

Com artesanato, moda autoral, artes cênicas, audiovisual e gastronomia variada, a Feira Borogodó realiza sua segunda edição neste domingo (7), na Praça do Coophafé, com edição ‘Arraiá Borogodó’. Agora, a feira entrou para o calendário de eventos da cidade, e será realizada sempre no primeiro domingo do mês.

Serão 300 marcas de economia criativa, separadas por ‘ruas’ da feira, que levarão o nome de artistas regionais como Aracy Balabaniam, Conceição dos Bugres e Zé Pretin. Haverá o ‘Espaço Família’, com local dedicado a amamentação e fraldário; ‘Espaço Vegano’, com marcas de alimentação vegana e ‘Espaço Nerd’, com itens colecionáveis, cultura nerd e geek e artesanato. Nesta edição também terá o ‘Coletivo de Orgânicos’, com produtos livre de agrotóxicos, e adoção conscientes de pets, com a protetora Dani Reis dos Anjos. A feira será no dia 07 de julho, das 09h às 15h, na Praça do Coophafé (Rua das Garças, n.º 3163), com entrada gratuita aos visitantes.

Mirante PUB

Quem pensa que comédia e rock não poderiam estar juntos, se enganou. Neste domingo (7), o Mirante Pub fará uma noite de risadas e música, com show de stand-up com artistas de Campo Grande, seguido de show de rock ao vivo, a partir das 19h, na rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira. Para evitar filas e agilizar entrada no evento, ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

House of The Dragon

No UataHell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797, Centro, será realizado um evento especial com a transmissão ao vivo do episódio 4 de House of the Dragon, às 21 horas. Além disso, haverá apresentação do DJ TGB com um set de pagode dos anos 90. A entrada é gratuita para o evento, que promete uma noite de diversão com chopp, comidas variadas, drinks e um ambiente multicultural. O bar funciona de terça a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à meia-noite, e domingo das 18h às 22h.

Noite de Gala

No dia 07 de julho, o Teatro Dom Bosco em Campo Grande recebe a Noite de Gala 2024, apresentada pelo Espaço de Dança Suzana Leite unidade Jardim América. Este evento anual celebra o talento dos alunos em performances que refletem meses de dedicação e aprendizado em diversas modalidades de dança. Os ingressos, disponíveis a preço de meia-entrada, garantem acesso a um espetáculo vibrante e emocionante, prometendo uma experiência cultural única para todos os presentes no endereço é Av. Mato Grosso, 225 – Centro.

Fátima Fest

A Prefeitura de Fátima do Sul anuncia mais uma edição do Fátima Fest 2024, programado para os dias, 6, 7 e 08 de julho. A atração principal será o cantor sertanejo Luan Santana que se apresentará no dia 8, véspera do aniversário de 61 anos da cidade. Junto com Luan Santana, outras atrações estão sendo planejadas para oferecer uma programação diversificada e emocionante. A festa também contará com a apresentação da dupla sertaneja Clayton & Romário no dia 07 de julho, domingo. A expectativa é que o evento se torne um marco na história local, proporcionando momentos de alegria e celebração para todos os presentes. O local será no Parque de Eventos Beira Rio.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi