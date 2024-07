Motorista sem CNH capota carro ao passar em desnível na Avenida Gunter Hans

Idosa de 63 anos capotou o carro que conduzia, na tarde desta sexta-feira (5), na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, após jogar o veículo para o canteiro da via.

Conforme apurado pelo O Estado, a vítima seguia no sentido bairro-centro e ao passar pelo cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista, tentou fazer um retorno, mas se assustou com outro carro que seguia no sentido contrário.

Para evitar uma possível colisão, jogou o automóvel no canteiro central, mas por conta do desnível existente na pista, perdeu o controle da direção e capotou, parando com as quatro rodas para o alto.

A mulher não sofreu ferimentos e uma das faixas precisou ser interditada por conta do veículo. À Polícia Militar de Trânsito, a condutora afirmou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que comprou o carro recentemente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram