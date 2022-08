Volta da Marcha Para Jesus em Campo Grande é confirmada para setembro

Foi confirmado para o dia 7 de setembro a volta da Marcha para Jesus de Campo Grande com atrações dos cantores de música gospel Buna Karla e Theo Rubia, do grupo Discopraise e outros artistas locais.

A concentração da passeata será a partir das 14h, na Praça do Rádio Clube. “Está cada vez mais perto o dia da nossa Marcha para Jesus em Campo Grande. Preparados para mostrar a força da igreja guardiã da fé?”, diz publicação na página oficial do evento no Facebook.

A organização pede para que participantes levem 1kg de alimento não perecível. As arrecadações serão destinadas a pessoas carentes. Em maio, fiéis e autoridades participaram do lançamento da Marcha, que aconteceu na Praça do Rádio Clube.