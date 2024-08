Mães e bebês terão sessão de cinema especial hoje no Cinemark

Cinematerna traz a animação ‘Divertida mente 2’ para bebês de até 18 meses

Quem é mãe sabe que muitas atividades ficam suspensas por conta dos pequenos, como sair em eventos e cinema, principalmente nos primeiros meses de vida, e quando não há com quem os deixar. Pensando nisso, o CineMaterna volta com mais uma sessão especial nesta terça-feira (13).

Além das mamães, o CineMaterna também é voltado para bebês de até 18 meses, que irão curtir a animação sucesso de bilheteria ‘Divertida mente 2’, da Pixar, com dublagem de Miá Melllo, Tatá Werneck e Dani Calabresa. As dez primeiras mães que chegarem ganham ingresso de cortesia, distribuídos trinta minutos antes da sessão. A exibição será no Cinemark do Shopping Campo Grande com início as 14h10.

Pensando no conforto das mães e dos bebês, o CineMaterna oferece trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, todos de uso gratuito. Além disso, a sala de cinema proporciona um ambiente preparado especialmente para o público, com ar-condicionado em temperatura agradável, som em volume reduzido e iluminação suave.

A sala também conta com um tapete especial para os bebês que já engatinham ou caminham, além de um espaço reservado para estacionar os carrinhos de bebê na entrada. Mães voluntárias estarão presentes para oferecer assistência sempre que necessário. O objetivo principal é proporcionar cultura e entretenimento para as mães durante o período pós-parto.

Sobre o filme

“Divertida Mente 2” continua a história de Riley (Isabella Guarnieri), agora com 13 anos, entrando na fase da pré-adolescência. Com esse amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também passa por mudanças, sendo reformulada para acomodar novas emoções. As já conhecidas Alegria (Miá Mello), Tristeza (Katiuscia Canoro), Raiva (Leo Jaime), Medo (Otaviano Costa) e Nojinho (Dani Calabresa) continuam a controlar a mente de Riley, mas enfrentam desafios quando novas emoções, como a Ansiedade (Tatá Werneck), Inveja (Gaby Milani), Tédio (Eli Ferreira), Vergonha (Fernando Mendonça) e Nostalgia (Sylvia Salustti), começam a se manifestar.

A animação se tornou sucesso de bilheterias, e no Brasil, se tornou a maior bilheteria da história. Até agora, o longa arrecadou mais de R$ 360 milhões, ultrapassando o marco de ‘Vingadores Ultimato’, que arrecadou R$ 339 milhões em terras tupiniquins.

E os recordes não pararam: a animação ainda atingiu U$ 1,29 bilhão mundialmente, e entrou para a lista de animações com maiores bilheterias do cinema, ultrapassado Frozen e Os incríveis 2; também se consagrou como a maior estreia de 2024 e o filme de maior bilheteria do ano, tornando-se o maior sucesso da Pixar.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais