Ibis Libris Editora Lança “Pagando Brabo – Raul Seixas na Minha vida de amor e loucuras”

3ª mulher de Raul Seixas, conta aspectos menos conhecidos da sua vida pessoal e também com o cantor

A obra “Pagando Brabo: Raul Seixas na minha vida de amor e loucuras” apresenta a autobiografia de Tania Menna Barreto, terceira mulher de Raul Seixas (1945-1989). O lançamento da Ibis Libris Editora conta histórias e aspectos menos conhecidos da sua vida pessoal e ao lado do cantor, no mês em que se completam 35 anos de sua morte, no dia 21.

Tania resolveu contar sua história para não haver distorções e não se criar uma lenda distante da verdade. Raul Seixas teve cinco mulheres; três delas, mães de suas filhas Simone, Scarlet e Vivian. Com Tania, Raul compôs músicas, como a canção “Pagando Brabo”, também título do livro, e viveu com ele o prenúncio de seu sucesso. Para a produção de sua autobiografia, Tania Menna Barreto teve a colaboração do jornalista baiano, Tiago Bittencourt, que hoje reside em Brasília, e que também lançou uma publicação sobre Raul, em 2017.

O livro vai sacudir o universo Seixista

Segundo a produtora cultural Gabriela Mousse, uma das prefaciadoras, Raul Seixas foi como um meteoro, um fenômeno. Até hoje, dificilmente um show acontece sem o famoso “Toca Raul”, e seus fãs estão sempre atentos a qualquer coisa que lhes permita conhecer mais de perto o seu ídolo querido.

“Tania é extremamente corajosa, fala o que pensa, doa a quem doer. Sempre se mostrou muito livre, muito dona de si e sempre esteve fora dos padrões. Talvez por isso Raul a escolheu e juntos viveram todas as loucuras e amores. Este livro vai sacudir o universo Seixista, é uma delícia. Ela foi uma importante parceira de composição de Raul e acho justo que o mundo saiba disso. A música ‘Pagando Brabo’ é uma chance de se conectar com Raul Seixas de forma livre e leve. Vocês vão sentir tudo isso ouvindo-a. Lendo ‘Pagando Brabo’, as conexões serão com Tania, Raul e muitos outros personagens interessantes. Alguns fatos ainda não eram de domínio público e Tania os traz à tona”, destaca Gabriela.

Tania, cantora e compositora, conta que sempre teve vontade de compartilhar suas histórias em livro. “É claro que ter convivido com Raul Seixas, o maior roqueiro do Brasil, é um excelente motivo para não guardar tudo só para mim. Por isso, resgato aqui memórias que mostram sua personalidade e como era estar ao lado dele. Jamais imaginei que Raul se tornaria o fenômeno que se tornou. Jamais pensei que ele seria um imortal. Mas, ele sempre disse que ‘tinha vindo ao mundo para deixar sua digital no planeta’. E deixou”, relata a autora.

Ficha Técnica

Editora: Ibis Libris Editora

Preço: R$ 65,00

Autores: Tania Menna Barreto e Tiago Bittencourt

ISBN: 978-85-7823-369-3

Idioma: português

Edição: 1ª

Encadernação: brochura

Número de Páginas: 280 p.

Formato: 15,5 x 23 cm

Com informações da assessoria de comunicação

