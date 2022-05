Whindersson assume ter responsabilidade pelo hate que Luisa Sonza sofreu

Whindersson Nunes reacendeu o buzz em cima da relação que teve com a cantora Luísa Sonza. O humorista deu RT em um tweet que dizia que a culpa dos ataques de ódio e ameaças que a ex-esposa sofreu nos últimos anos. O divórcio dos dois aconteceu em abril de 2020, e resultou em uma série de boatos onde Sonza teria traído Nunes e ele teria demorado para desmentir de forma clara. Até hoje o assunto rende muitas polêmicas em torno dos dois.

Em entrevista ao programa “Saia Justa”, da GNT, Luísa falou abertamente sobre o tema, e comentou que as terapias e os remédios não faziam mais efeitos, e ela não aguentava mais as crises de pânico e o medo de morrer.

“Não sabia mais o que fazer, minha mente não aguentava mais. Terapia, remédios, não faziam efeito. Queria morrer. Quando começaram a liberar as gravações dos programas de TV na pandemia, eu ia para minha primeira viagem. Entrei no avião e as pessoas me xingavam! Aluguei um barco no meio do mar e as pessoas me xingavam. Passavam de jet ski me xingando”, desabafou Luisa.

Quem se emocionou com a entrevista foi a atriz Marina Ruy Barbosa, e disse que na terapia retomou vários assuntos que geravam gatilhos nela. “Vi o vídeo da Luísa e chorei, porque sei que é pesadíssimo. Acho muito injusto como brincam com as vidas de algumas pessoas. De uma forma irresponsável”, desabafou no twitter.

