Motociclista morre ao colidir contra ônibus na BR-158

Uma mulher de 56 anos, identificada Maria Aparecida do Nascimento Gonçalves, morreu na madrugada desta terça-feira (20) em um grave acidente envolvendo a moto que conduzia e um ônibus dirigido por um colega de trabalho. O acidente ocorreu na BR-158, em Aparecida do Taboado, a 468 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas que estiveram no local relataram que o ônibus de uma empresa frigorífica seguia pela BR-158 sentido Aparecida do Taboado quando, aproximadamente no KM 150, ao cruzar com uma carreta que seguia sentido Selvíria, foi surpreendido por uma motocicleta que invadiu a pista contrária colidindo com o mesmo.

Logo após a colisão, o condutor do ônibus estacionou o veículo no acostamento da via e com ajuda de passageiros foram em direção da vítima e constataram que a mesma estava sem pulso. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas ao chegar ao local a mulher já estava em óbito.

Segundo o motorista do ônibus, a vítima era sua conhecida e trabalhava no setor de lavanderia do frigorífico, porém ele estranhou o fato dela estar indo para o serviço de motocicleta, visto que diariamente ela pegava o ônibus para se deslocar até o trabalho.

Ainda conforme os policias a vítima não possuía CNH, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro que deu resultado negativo. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), perícia criminal e Polícia Civil também estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia do município.

