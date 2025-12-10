Livro destaca cultura de MS e saberes tradicionais, reunindo 21 artigos de pesquisadores atuantes em diferentes áreas

Publicação reúne 21 artigos de pesquisadores de diferentes áreas

Um mergulho na diversidade cultural de Mato Grosso do Sul será apresentado nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, com o lançamento do livro “Cultura, Religiosidade e Saberes Locais – Volume 6”. A publicação reúne 21 artigos de pesquisadores de diferentes áreas, incluindo historiadores, engenheiros, pedagogos, arquitetos, designers, advogados, geógrafos e cientistas sociais, todos ligados a um grupo de pesquisa que em 2026 completará 19 anos de atuação.

Segundo a professora doutora Maria Augusta de Castilho, líder do grupo, o objetivo do livro é tornar o conhecimento produzido acessível à sociedade: “Queremos levar os resultados das pesquisas para além das universidades, democratizando o acesso ao conhecimento e valorizando os saberes locais”. O evento de lançamento será realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), reunindo trabalhos de pesquisadores de graduação, mestrado e doutorado de diversas instituições e estados.

Os artigos abordam temas como a preservação do patrimônio cultural, festas tradicionais como a Festa da Farinha em Anastácio e a Festa do Sereno em Batayporã, cultura indígena, religiosidade popular e a participação feminina na Guerra do Paraguai, entre outros. Para a pesquisadora Elaine Paganotti, integrante do grupo há mais de 10 anos, “a força do grupo está em conectar teoria acadêmica com a realidade das comunidades, usando cultura e religiosidade como lentes para compreender e propor soluções para os desafios da nossa região”.

Elaine destaca ainda que o foco do trabalho está na análise das dinâmicas sociais e culturais de Mato Grosso do Sul, especialmente em Campo Grande, e de como essas influenciam o desenvolvimento local. “A professora Maria Augusta tem papel central em transformar pesquisas individuais em produção científica coletiva de impacto”, complementa a pesquisadora, ressaltando a experiência de mais de seis décadas da docente no magistério e na pesquisa.

O livro foi viabilizado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da UCDB, com financiamento da CAPES/MEC, e representa uma oportunidade para fortalecer o desenvolvimento científico e a formação de novos pesquisadores em um ambiente de cooperação e troca de conhecimentos.

Serviço

O lançamento do livro “Cultura, Religiosidade e Saberes Locais – Volume 6”, publicado pela Life Editora, será nesta quarta-feira (10), às 19h, no Anfiteatro M (ao lado do Bloco B) da UCDB, localizada na Av. Tamandaré, nº 6.000, Jardim Seminário. O evento é gratuito e aberto ao público.

