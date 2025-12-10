Gio Resquin lança ‘Casi(quase)’, reggaeton bilíngue sobre amores que quase aconteceram

Em parceria com Silveira, artista brasiguaia transforma frustrações amorosas em música

Quando estamos apaixonados, criamos expectativas que nem sempre se concretizam e é justamente sobre esse “quase algo” que a artista brasiguaia Gio Resquin lança seu novo single “casi(quase)”, bilíngue, de reggaeton romântico, que chega às plataformas digitais em 19 de dezembro. A faixa conta com a participação de Silveira e narra um relacionamento intenso e breve, marcado pelo encantamento de um amor que quase aconteceu.

Com produção de Julio Queiroz, a música combina elementos intimistas e melancólicos, trazendo referências do pop latino contemporâneo, e se apresenta como um desabafo sobre o vazio deixado pelas expectativas que não se concretizam.

Composta logo após a experiência pessoal que a inspirou, “casi(quase)” não reflete o fim do relacionamento, mas sim a frustração de algo que poderia ter acontecido. Gio explica que a faixa traduz o espaço entre a idealização e a realidade, permitindo ao ouvinte vivenciar a intensidade de um sentimento que não se consumou, mas que marcou profundamente sua vida emocional.

O single também ganhou um visualizer dirigido pela própria Gio em parceria com Thiago Figueira e Agência Sacra. Filmado no Parque das Nações Indígenas, o vídeo utiliza a natureza como metáfora de cura e reconexão. “Quando preciso superar algo, volto para a natureza. Ela me devolve ao meu eixo. Era o cenário perfeito para essa história”, revela a artista, conectando a experiência pessoal à estética visual do trabalho.

Inspiração

A cantora e compositora Gio Resquin revelou para o Jornal O Estado que o processo de criação de “casi(quase)” foi uma forma de transformar experiências pessoais em arte, sem que o desafio estivesse em revisitar sentimentos difíceis.

“Eu sempre, de forma natural, quando passo por momentos difíceis, expresso meus sentimentos escrevendo. Enquanto vivia a situação, já deixava tudo registrado no meu bloco de notas. Quando revisitei essas emoções para transformar em música, já estava me sentindo um pouco melhor, então não foi um desafio”, conta.

Desde o início, ela registra suas emoções em blocos de notas, criando um acervo que depois se transforma em música. Para Gio, o essencial é manter a autenticidade e compartilhar histórias reais, permitindo que o público se conecte com cada faixa de maneira genuína.

“O que realmente importa para mim é ser verdadeira e contar histórias reais do que já vivi. Acho que isso conecta muito com as pessoas, porque quando elas escutam, conseguem perceber que existe uma história por trás da música”, afirma Gio.

Identidade musical

Em “casi(quase)”, a identidade brasiguaia de Gio Resquin se manifesta sobretudo na sonoridade e na mistura linguística da faixa. O reggaeton apresentado pela cantora é mais suave e melódico, combinando português e espanhol de forma natural, refletindo a fusão cultural de sua origem e a forma única de expressão que caracteriza sua música dentro do pop latino contemporâneo.

“Essa identidade aparece principalmente na sonoridade da música. Apesar de ser um reggaeton, ele é mais suave, mais melódico, e traz essa mistura de português e espanhol, o portuñol. Isso faz parte de ser brasiguaia, da forma como a gente se expressa, da mistura de ritmos e de línguas. Acho que essa música representa muito bem essa fusão cultural que carrego comigo”, explica Gio.

Tanto a música quanto o visualizer de “casi(quase)” carregam uma proposta reflexiva, convidando o público a pensar sobre os porquês das experiências vividas. A faixa aborda o entendimento de um término e a expectativa frustrada de um relacionamento que não se concretizou, enquanto o clipe reforça a importância de se reconectar com a própria essência e buscar equilíbrio, mostrando que nem sempre a vida acontece como esperamos.

“A música fala sobre entender como e por que um fim aconteceu, mas sem ficar preso ao ‘porquê’, é sobre seguir em frente e buscar a cura. O clipe, especialmente, tem essa mensagem de se reconectar com a própria essência e voltar ao eixo, porque nem sempre a vida acontece do jeito que esperamos. Para mim, essa é a principal mensagem que espero que o público perceba”, afirma Gio.

Parceria

A colaboração com Silveira trouxe uma dimensão nova à faixa, reforçando a narrativa emocional da música. Gio Resquin explica que, desde a composição, já imaginava a participação do artista, reconhecendo como as vozes se complementam. A combinação entre a suavidade de sua interpretação e o peso da voz de Silveira cria um contraste que intensifica a mensagem da canção e aproxima ainda mais o público da experiência emocional que ela transmite.

“ A música já estava praticamente pronta, então convidá-lo foi algo natural. Ele trouxe um pouco mais de peso à faixa, que era necessário, já que minha voz é mais suave. A combinação das nossas vozes deixou o resultado incrível, e espero que as pessoas sintam a emoção que eu sinto toda vez que escuto a música. Para mim, é definitivamente uma das minhas favoritas que já escrevi”, finaliza Gio.

Sobre a cantora

Em ascensão na cena do reggaeton e do pop latino brasileiro, Gio afirma sua identidade brasiguaia enquanto soma conquistas importantes: integra o álbum Reggaeton Brasil Vol.4, foi finalista no Prêmio Profissionais da Música 2025 e realizou a abertura do festival Som da Concha em 2024. Esses marcos reforçam sua presença dentro da música contemporânea de fronteira.O single “casi(quase)” estará disponível nos streamings no dia 19 de dezembro, e o visualizer será lançado no YouTube em 20 de dezembro, ao meio-dia.

Por Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais