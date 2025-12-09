Noite de gala traz diversidade cultural na dança

Evento reúne dança cigana, indiana e flamenca em uma noite de diversidade cultural, performances premiadas, música ao vivo e ação social

Campo Grande se prepara para uma noite de celebração cultural no dia 10 de dezembro, quando o Teatro Allan Kardec receberá um espetáculo que une dança cigana, indiana e flamenca, marcando o encerramento de mais um ciclo artístico com o espetáculo Noite de Gala do Estúdio de Dança Luna Negra. A apresentação começa às 20h e reúne coreografias premiadas em festivais nacionais e internacionais, e se destaca pela fusão de tradições, pela força estética dos estilos e por participações especiais.

O espetáculo anual do Estúdio Luna Negra chega ao palco como a culminação de um ano intenso de produção, no qual o grupo levou ao público coreografias reconhecidas dentro e fora do Brasil, tanto em edições presenciais quanto online de importantes festivais. A variedade de linguagens é um dos grandes trunfos da noite: da delicadeza ritualística da dança indiana à força expressiva do flamenco, passando pela vibração festiva da dança cigana, o evento se propõe a apresentar um mosaico de culturas e sentimentos.

Além das performances de dança, o público será agraciado com uma participação musical especial do cantor César, artista querido pela cena local, que traz um repertório escolhido para dialogar com a atmosfera do espetáculo e acrescentar ainda mais emoção à noite.

Outro momento de destaque será a presença do Estúdio Tahou Danças Árabes, da professora Fabiana Andrade, convidada especial do evento. Ela levará ao palco um trabalho de percussão árabe tocada ao vivo, com o tradicional Derbak, apresentando o ritmo Said ao lado de uma aluna que compartilha com o Luna Negra. Na sequência, Fabiana se junta à diretora do estúdio anfitrião para um duo que promete mesclar técnica, intensidade e criatividade.

Organização

Em sua trajetória como um dos estúdios de dança mais atuantes da Capital, o Luna Negra tem se destacado pela dedicação à pesquisa cultural e pela criação de espetáculos que valorizam tanto a técnica quanto a expressão artística. Para esta edição, a direção apostou não apenas na remontagem de coreografias premiadas, mas também na produção de números inéditos, concebidos especialmente para o evento.

Para o jornal O Estado, a diretora e professora Luna Negra contou que cuidado com cada detalhe da escolha das músicas às projeções que compõem o cenário, reforça a proposta de um espetáculo que privilegia a dança como protagonista, oferecendo ao público uma experiência sensorial completa.

“Existem várias coreografias que foram preparadas especialmente para essa noite. O evento está sendo preparado há vários meses e, como é um evento de dança e para a dança, a preparação cênica, com projeções de vídeos que funcionarão como cenário de fundo foi pensada para que a dança realmente brilhe”.

O objetivo artístico da noite é apresentar ao público tanto as formas tradicionais de cada vertente quanto as inúmeras possibilidades de diálogo entre elas, destacando a riqueza estética que surge dos encontros culturais.

“Uma das propostas do espetáculo é mostrar para as pessoas a imensa variedade e a riqueza cultural dessas danças, mas também destacar as diferenças entre um estilo e outro e desmistificar algumas questões. No caso do flamenco, por exemplo, muita gente confunde fusão de dança flamenca com dança árabe com o flamenco árabe, e por isso vamos apresentar os dois para que o público possa ver e entender a diferença”, destaca.

Produção cênica

A produção cênica investe em projeções de vídeos como cenário de fundo, garantindo que a dança seja o centro da experiência visual. Além da preocupação estética, o evento busca democratizar o acesso à arte e à cultura, reunindo diferentes tradições e permitindo que o público conheça a riqueza de estilos como flamenco, dança cigana, dança indiana e árabe. Outro diferencial do espetáculo é a inclusão de dançarinas da melhor idade, com 60 anos ou mais, reforçando que a dança não tem limites de idade, tipo físico ou experiência prévia.

“Mais do que estudo e pesquisa para nossos alunos, o espetáculo tem a missão de democratizar o conhecimento dessas artes, mostrando que qualquer pessoa pode praticar, estudar e subir ao palco, independentemente da idade ou da condição física”, afirma.

Além de promover cultura e entretenimento, o evento Noite de Gala terá um forte impacto social: 30% da renda será destinada a duas ONGs que resgatam animais vítimas de maus-tratos e abandono, a Mãe de Pet e o Pedacinho do Céu. Cada ingresso vendido contribui para oferecer ração, consultas veterinárias e cuidados essenciais, transformando a participação do público em ajuda concreta para animais em situação de vulnerabilidade.

Espetáculo Único

O Espetáculo Noite de Gala, reúne em uma única noite três estilos de dança ricos e tradicionais cigana, indiana e flamenca, oferecendo ao público uma experiência de diversidade cultural e estética única. Entre os destaques, está a coreografia Nômades do Deserto, inspirada na tradição beduína dos ciganos nômades, que utiliza jarros e simbolismos ancestrais.

O evento também inclui números que resgatam estilos musicais pouco conhecidos, como o sertanejo cigano, além de homenagens históricas, como a coreografia Luzes da Ribalta, que celebra Charles Chaplin e sua origem cigana. Além da dança, o público poderá desfrutar de um show musical cuidadosamente elaborado, com repertório nacional e internacional, e de surpresas que unem narrativa, emoção e conhecimento cultural, tornando a experiência completa e envolvente.

“O público pode esperar um espetáculo muito bonito, com muitas surpresas, diversidade cultural e narrativas interessantes que vão encantar e educar ao mesmo tempo. Entre música, dança e emoção, nosso objetivo é que cada pessoa saia do teatro não só encantada com a arte, mas também com a certeza de que está colaborando para algo maior”, finaliza a diretora Luna.

Serviço: O espetáculo será realizado no dia 10 de dezembro, às 20h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Av. América, 653 – Vila Planalto. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site uticket.com.br ou diretamente via PIX: R$ 40,00, chave 67 99955-6332.

Por Amanda Ferreira

