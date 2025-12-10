‘Desapega CG’ chega à 20ª edição e celebra a marca histórica de R$ 1 milhão gerados para famílias de Campo Grande

Evento de moda circular se consolida como motor da economia criativa na capital; Valor das vendas fica 100% com os expositores.

No próximo sábado, dia 13 de dezembro, o Parque Ayrton Senna será palco da histórica 20ª edição do Desapega CG. O evento, que já faz parte do calendário cultural e sustentável de Campo Grande, promete ser a maior edição de todos os tempos, reunindo milhares de peças únicas e oportunidades de economia para o final de ano.

Por trás das araras e das peças garimpadas, existe um impacto social silencioso e poderoso. Somando todas as edições, o Desapega CG serviu de ponte para que R$ 1 milhão trocasse de mãos. Esse valor representa sonhos realizados e renda extra para os mais de 800 expositores históricos do evento. Para onde foi esse dinheiro? A organização faz questão de abrir os números com transparência: 100% desse valor foi para o bolso dos expositores. O Coletivo se orgulha de ser o facilitador desse processo, permitindo injetar recursos diretamente na economia local.

É fundamental ressaltar que esse valor não compõe o caixa da organização. Ele representa a soma direta das vendas realizadas pelos expositores que já passaram pela feira — em sua grande maioria, mulheres e mães que encontraram no desapego uma fonte vital de renda extra.

“Nós montamos o palco, mas o show — e o lucro — é 100% de quem expõe. É fundamental esclarecer: esse 1 milhão de reais não passa pelo Coletivo. Esse valor é a soma das vendas diretas realizadas por cada expositor, fruto exclusivo do trabalho deles. Para nós, esse número simboliza autonomia: são contas pagas, material escolar comprado e comida na mesa de centenas de famílias. A organização apenas cria o ambiente propício; o mérito da conquista financeira é inteiramente de quem está lá vendendo.”, explica Val Reis, Coordenadora do Coletivo de Brechós.

“Nos últimos anos a moda sustentável cresceu de forma impressionante, e isso não é apenas sobre roupas, é sobre transformação social. Hoje ela representa uma oportunidade real para muitas famílias que enfrentam desemprego ou falta de renda fixa. A moda sustentável gera renda extra, coloca comida na mesa e devolve esperança, e ao mesmo tempo reduz o desperdício, prolonga o ciclo de vida das peças e fortalece uma cultura de consumo consciente. Esse é o objetivo do Coletivo de Brechós, ajudar no crescimento desse movimento, mostrar que sustentabilidade não é só tendência, e sim uma ferramenta de sobrevivência, inclusão e progresso para muitas famílias”, comenta Amparim Lakatos, Subcoordenadora do Coletivo de Brechós.

O Desapega CG prova que a moda circular não é apenas uma tendência ambiental, mas uma solução econômica robusta para a cidade.

RAIO-X DO IMPACTO

Confira os números que fazem do Desapega CG um dos maiores movimentos de economia circular do Estado:

R$ 1 Milhão: Valor real gerado em vendas diretas pelos expositores ao longo da história do evento. O Coletivo não retém porcentagem sobre as vendas; o faturamento é integral de quem expõe.

800 Famílias: Número estimado de pequenos empreendedores e desapegos pessoais que já geraram renda através do projeto

+ 200 Mil Itens Circularam: Estimativa de roupas, calçados e acessórios que ganharam novos lares, evitando o descarte incorreto em aterros sanitários.

20ª Edição: Um marco de consistência e fomento à cultura do consumo consciente.

SERVIÇO

O que: 20ª Edição do Desapega CG – Edição Especial de Natal

Quando: Sábado, 13 de Dezembro

Horário: Das 08h às 16h

Onde: Parque Ayrton Senna (Aero Rancho)

Entrada: Gratuita

Realização: Coletivo de Brechós do Mato Grosso do Sul.

