Livro de poemas ‘Dezembro infinito’ é lançado em Dourados

O escritor Renato Suttana é possuidor de vasta produção textual nas áreas de poesia, prosa, dramaturgia, ensaio acadêmico e se dedica, também, à tradução. Está lançando, agora, seu 29º livro de poemas, intitulado “Dezembro infinito”, na livraria Canto das Letras, em Dourados, no dia 18 de agosto, às 19h.

Composto por 84 poemas, organizados em três seções distintas: “Dezembro infinito”, “Casa no deserto” e “Homem desperto”, o livro segue, em certa medida, o curso de alguns livros anteriores do autor, com poemas líricos que exploram dúvidas, discussões e questionamentos sobre o mundo, sobre a vida e sobre a própria poesia, ou seja, inquietações que acompanham a Humanidade há muito e muito tempo. Temas como a solidão e a transitoriedade da vida são tratados tanto no verso livre quanto, principalmente, na tradição clássica do verso, com métrica, rimas e demais técnicas.

Nesse aspecto, mesmo ao compor poemas nos moldes clássicos, como os sonetos, Suttana afirma: “Nunca pus as questões da técnica do verso ou da forma poética acima dos problemas humanos e existenciais — que são assunto da poesia. Existe mesmo uma relação profunda entre eles — forma do poema e questões existenciais. O próprio aprofundamento da questão formal já conduz a um aprofundamento no âmbito do autoconhecimento, portanto, da questão existencial. De certo modo, é como se o existencial buscasse uma linguagem. Então, compreender a forma dá ao poeta ferramentas mais adequadas para falar da vida e da sua relação com o mundo.”

O livro “Dezembro infinito” é da editora ARS, de Dourados, criada e administrada pelo próprio autor, que tem a intenção de fomentar o cenário da literatura nacional. Durante o lançamento, o livro estará à venda pelo preço de R$ 35,00.

Renato Suttana é de Barroso-MG e vive em Dourados-MS. Professor universitário, escritor e tradutor, publicou, entre outros, os seguintes livros de poemas: “Bichos imaginários” (2013), “Quando me abriram portas” (2016), “Fora de alcance” (2019) e “Dura lição” (2021). É, também, autor da epopeia bufo-satírica “Opinionautas”, em quatro volumes (2012-2019). Tem, ainda, poemas incluídos em coletâneas e revistas literárias do Brasil e de Portugal. Mantém na internet o site “O Arquivo de Renato Suttana”.

