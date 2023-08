Denúncia de indígenas violentos em sitioca deixa clima de tensão em Dourados

Acusações de invasão, ameaças, supostos ataques e disparos arma de fogo foram registradas em boletim de ocorrência, na segunda-feira (14), contra um grupo de indígenas suspeitos de amedrontarem moradores de uma sitioca localizada entre a MS-156 e a antiga pedreira, em Dourados.

Segundo Dourados News, a Polícia Militar foi acionada na chácara onde está localizada uma empresa voltada a locação de caçambas para entulhos e uma sitioca, onde residem trabalhadores que atuam como operadores de máquinas.

No boletim de ocorrência feito pela PM, os indígenas são acusados de fazer uso de “táticas de guerrilhas”, como “método de envolver oponente em movimentos circulares, ataques ocultos de emboscadas, utilização de lançamento de explosivos (Coquetel Molotov)”.

A ocorrência policial relata ainda que o grupo teria lançado explosivos artesanais e pedras contra os servidores públicos no momento da chegada da viatura na área rural.

“[…] foram ouvidos estampidos de tiros que assemelham de calibre 22′, desferidos por indígenas contra moradores e Agentes de Segurança Pública”, diz trecho de relato transcrito em ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A Polícia Militar chama a atenção para uma “evolução do nível de crise no local”. O caso será investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Acesse também: Petrobras reajusta preços da gasolina e do diesel para distribuidoras