Lançamento de livro reúne autoridades do Estado em evento no TCE-MS

A cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (11), reuniu no plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, especialistas, autoridades do direito e da gestão pública de MS, para o lançamento do livro “Inovação na Gestão Pública – Aspectos e Perspectivas”. O evento realizado pelo Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS), contou com o apoio do TCE-MS e da Editora Íthala.

“Alegria e satisfação com o lançamento de um livro com um conteúdo todo escrito por nossos servidores. É gratificante e, por parte da presidência do TCE-MS, reconhecemos da grandeza do quadro de servidores do Tribunal de Contas. Um orgulho para nós, para Mato Grosso do Sul e para o País”, declarou o presidente da Corte, conselheiro Jerson Domingos.

O presidente do IDAMS, João Paulo Lacerda, ressaltou a importância da obra que traz como conteúdo inovações na gestão pública. “O mais importante é que esse livro reúne ideias de grandes autores, e que são auditores, técnicos do Tribunal de Contas de MS, sem dúvida nenhuma uma obra que servirá muito para quem quer inovar na gestão pública”.

Uma das autoras da obra, a auditora de controle externo Dafne Reichel, ressaltou que os temas tratados no livro são problemas diários enfrentados pelo servidor público. “Vemos situações como por exemplo, um auditor tentando trazer uma forma de credenciar um médico, de adquirir um medicamento de uma forma mais tranquila, um procurador da fazenda pensando na legalidade nos tempos de pandemia, servidores públicos tentando soluções para o seu trabalho diário e todas com o viés de inovação e pesquisa para aprimorar aquilo que é entregue ao usuário”, explicou Dafne.

O livro

“Inovação na Gestão Pública – Aspectos e Perspectivas” aborda o tema inovação – tanto na gestão, quanto na prestação de serviços públicos, tem se tornado, cada vez mais, algo urgente. Principalmente nos últimos anos, em que governos estão tendo que se adaptar às mudanças, tanto no campo tecnológico como no surgimento de necessidades da população com maior complexidade, o papel do Estado demanda, justamente, inovações disruptivas.

Atendendo aos anseios de estudos nesse viés, a obra traz artigos acerca de Governança Pública, Inovação e Desenvolvimento de novas práticas que tragam mais eficiência na prestação dos serviços públicos. Trabalha-se, assim, com os principais pilares sobre os quais se edifica uma sociedade mais justa, digna e desejada.

No desenvolvimento da publicação é possível verificar temas que refletem as diversidades existentes nos problemas enfrentados na prestação dos serviços públicos, bem como as mais diferentes práticas que podem ser adotadas e métodos desenvolvidos ou melhor estudados para solucioná-los ou ao menos mitigar seus efeitos.

Por meio da obra coletiva, apura-se variados estudos, realizados por diversos profissionais, que, mesmo considerando os obstáculos existentes, a inovação na Administração Pública é possível e pode resolver necessidades internas, de modo que a sociedade receba os merecidos serviços públicos de qualidade.

