Livro de coletânea histórica é lançado pelo Novo Movimento Poético em Dourados

Contando com a participação literária de 25 coautores douradenses, o livro “Coletânea do Novo Movimento Poético de Dourados” será lançado nesta terça-feira (29), às 20h, durante a II Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul (FELIT-MS), realizada em Dourados. O evento irá acontecer nos dias 29 e 30 de novembro e 1° de dezembro na Câmara Municipal de Dourados.

A coletânea apresenta 160 páginas e participações inéditas de autores, dentre eles, estreantes em publicações oficiais. A Biblio Editora foi a responsável pela produção editorial e publicação, contando com a organização do escritor e editor Rogério Fernandes Lemes, que inclusive foi o idealizador do movimento, conseguindo reunir em tempo recorde professores, artistas plásticos, poetas, cordelistas e leitores para fortalecer a obra.

Os autores que os leitores irão encontrar na coletânea são: Antonio Carlos Ruiz, Aparecido Lima, Aurineide Alencar, Carlos Amarilha, Cedúlia Pais, Denise Caramori, Edilaine Nunes de Souza, Eli Coelho Pereira, Enéas Ferreira Lima, Heleninha de Oliveira, Henrique de Sousa, Ilsyane Kmitta, Ivete Lima, Mailon Salina, Márcia Corrêa Sotolani, Marcos Coelho Cardoso, Marisa Pereira, Mary Basalia, Moisés Crestani, Rogério Fernandes Lemes (organizador), Rose Rosendo, Val Nogueira, Velho Nego, Vinícius Ferraz Martins e Zélia Nolasco.

Já o prefácio da coletânea ficou por conta do escritor douradense Marcos Coelho Cardoso, Presidente da ADL (Academia Douradense de Letras). A primeira edição também faz uma homenagem à jornalista, professora e política brasileira Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita no Brasil.

“O lançamento da “Coletânea do Novo Movimento Poético de Dourados” traz uma satisfação enorme, pois sabemos o quanto é difícil produzir literatura no Brasil e, principalmente, formar novos leitores. A materialização dessa obra, em livro, marca o nascimento do movimento em Dourados. Como idealizador e editor me sinto realizado e acredito que a coletânea trará muitas alegrias aos seus coautores. Já nos preparamos para o volume 2”, afirma Rogério em entrevista para O Estado Online.

SERVIÇO: Livro: “Coletânea do Novo Movimento Poético Brasileiro”

Evento: II Feira da Literatura de Mato Grosso do Sul (FELIT-MS);

Data: 29/11/2022;

Horário: 20h;

Local: Câmara Municipal de Dourados; Av. Marcelino Pires, 3495 – Jardim Caramuru, Dourados.

