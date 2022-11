Moinho Cultural completa 18 anos

Para celebrar os 18 anos, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano reúne ex-participantes e convidados em uma noite especial, no Centro de Convenções do Pantanal, no próximo sábado (26), a partir das 19 horas. A celebração dos 18 anos da instituição, que já atendeu mais de 23 mil crianças e adolescentes na fronteira do Brasil com a Bolívia, vai contar com uma apresentação especial da pianista Araceli Chacon, viabilizada pela parceria com a Acaia Pantanal. A Orquestra de Câmara do Pantanal e a Cia de Dança do Pantanal, ambas fruto do trabalho do Moinho Cultural ao longo dos anos, também vão se apresentar.

O Moinho Cultural nasceu em 2004, dentro do IHP (Instituto Homem Pantaneiro), e há 10 anos ganhou vida própria. A instituição surgiu como Escola de Artes Moinho Cultural Sul-Americano, um projeto do Núcleo Sociocultural do IHP.

A diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, afirma que mais de 100 ex-participantes já estão confirmados entre os formandos. “É um dia de festa, de celebração. Atingimos a maioridade e, por isso, decidimos fazer esta formatura simbólica, com a presença de homens e mulheres que passaram por aqui quando eram crianças, adolescentes. Temos muito orgulho da história que o Moinho e todos nossos participantes construíram ao longo destes anos”, destaca.

