Jovem é morto pelo próprio irmão após desentendimento

Hugo Vitor Ribeiro dos Santos, de 21 anos, morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão, nesta quinta-feira (24), na Favela do Mandela, em Campo Grande. Ainda não se sabe o motivo, entretanto a Polícia desconfia que tenha sido por uma discussão banal.

O autor das facadas está foragido e os policiais fazem buscas na região. Socorristas do Samu tentaram reanimar Hugo com massagens cardíacas, balão de oxigênio e desfibrilador, entretanto ele não resistiu e morreu no local.

A avó dos irmãos presenciou o homicídio e tentou apartar a briga, porém sem sucesso. “Quando começou eu não vi, só vi quando eles vieram da rua brigando e chegaram até aqui brigando. Eu nem sabia do motivo. Quando eu achei que tudo tinha se acalmado, ele pegou a faca”. Disse a avó, ainda muito abalada.

Enquanto os socorristas prestavam os atendimentos, a avó ficou ao lado do neto durante o tempo todo, desesperada com o ocorrido.

Hugo chegou a andar por cinco metros sentando em um banco na frente da casa e morrendo logo em seguida. O irmão da vítima será autuado por homicídio qualificado por motivo fútil.

A Polícia Militar e a perícia estiveram no local.

