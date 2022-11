Covid-19: 4º dose será ampliada para pessoas a partir de 20 anos nesta sexta-feira

Com objetivo de ampliar a cobertura vacinal em Campo Grande, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) anunciou a ampliação do público alvo de vacinação contra Covid-19.

A partir desta sexta-feira (25), pessoas com 20 anos ou mais, que receberam o primeiro reforço há pelo menos quatro meses poderão receber a 4º dose (segundo reforço).

Um dos fatores que influenciaram na ampliação do público alvo e a circulação da nova variante BQ.1. A medida visa evitar um novo pico de coronavírus, que segundo a Sesau, pode ocorrer entre o final deste ano e o início do próximo ano.

Para os demais públicos a vacinação segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 25 anos ou mais.

Pfizer Baby

Mesmo em meio a baixa adesão, a Capital segue também com a aplicação da Pfizer Baby em crianças de seis meses a dois anos. A princípio a Pfizer Baby seria aplicada somente em crianças com comorbidades mas devido a baixa adesão a prefeitura de Campo Grande iniciou a “xepa” para evitar o desperdício de doses.

Com frascos de dez doses e a possibilidade de descarte, já que as doses podem ser armazenadas por apenas 12 horas após a diluição, a Sesau adotou a estratégia de contactar pais e responsáveis por crianças que se enquadram na faixa etária, mas não apresentam comorbidades para comparecer aos posto de vacinação.

Dados Epidemiológicos

Desde o início de 2022 foram registrados 89.178 novos casos de Covid-19 na Capital, desse total, 22 foram registrados nesta última semana epidemiológica. O aumento de casos em todo o país é decorrente da nova variante BQ.1.

“Nossa positividade ainda é baixa, 1,4%. Ou seja, a cada mil testes realizados, 14 têm o resultado positivo, mas a nova variante é perigosa principalmente para quem tem a saúde mais fragilizada, como idosos, imunocomprometidos e crianças”, destaca a superintendente.

Em Campo Grande cerca de 80% da população está com o esquema vacinal primário completo, contudo, a busca pelas doses de reforço segue bem mais baixa do que o esperado.

Confira o calendário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Secretaria de Saúde – SESAU CG (@sesau_cg)

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.