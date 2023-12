Uma amizade entre um carteiro, um lenhador, e uma história sobre empatia; confira a indicação natalina de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Klaus.

Sinopse

Jesper é um carteiro mimado e egoísta que não reconhece os privilégios que tem na vida. Como punição, o pai de Jesper o envia a uma cidadezinha pacata onde os aldeões vivem em pé de guerra por conta de uma rixa entre clãs. Preso na cidade, o carteiro tem 365 dias para conseguir enviar 6 mil cartas dos munícipes que não escrevem sequer bilhetes. Entre suas andanças, Jesper conhece Klaus, um lenhador solitário com um celeiro cheio de brinquedos. Juntos, a dupla se une para levar alegria às crianças que enviam cartas a Klaus.

O filme Klaus ganhou um Oscar de melhor animação do ano em 2020.

Confira abaixo o trailer de Klaus:

Ficha técnica

Duração: 1h37m.

Ano de lançamento: 2019.

Gênero: Animação/Infantil.

Diretor: Sergio Pablos.

Produzido por: Sergio Pablos Animation Studios, S.L., Netflix Animation, Atresmedia Cine.

Disponível na Netflix.

Indicação bônus

O Natal do Avarento de Charles Dickens

Scrooge é um homem velho e muito rico que odeia o natal. Após ser visitado por três espíritos e ver como era, como é e como será a sua vida, o velho decide mudar e se tornar alguém menos amargo.

O Natal do avarento é o livro que inspirou os clássicos de natal com os fantasmas do natal presente, passado e futuro. Baseado nessa história tem os filmes: Scrooge, um conto de natal (2022), Os fantasmas de Scrooge (2009), O adorável avarento (1970) e até uma versão da história com o Tio Patinhas da Disney.

