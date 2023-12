“Eu vou tomar um Tacacá” ganha versão em japonês. Confira!

A famosa música “Voando pro Pará” da cantora Joelma voltou nas paradas e tem repercutido nas redes sociais com dancinhas, paródias e até receitas um tanto diferentes…

E aproveitando do momento, uma artista resolveu cantar o “Eu vou tomar um Tacacá” em japonês! Danyella Aiko compartilhou o vídeo pelo TikTok e já alcançou mais de 12 milhões de pessoas e 1 milhão de curtidas. Será que a versão ficou boa? Clique no vídeo abaixo e confira:

Com informações do SCC10.

