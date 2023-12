Uma indicação de natal muito, muito louca; confira o filme de hoje

Para comemorar o último mês do ano, e talvez o mais festivo, o jornal O Estado vai indicar séries e filmes no decorrer de todo o dezembro para você entrar no clima natalino.

A indicação de hoje é o filme Um natal muito, muito louco.

Sinopse

Os Krank fazem uma festa de natal enorme para todos os amigos todo ano, mas após a filha do casal viajar para a faculdade, Luther (Tim Allen) e sua esposa (Jamie Lee Curtis) decidem usar o dinheiro da festa para fazer um cruzeiro. Os vizinhos não gostam da ideia dos Krank estarem “recusando o natal” e se revoltam contra eles. Além disso, Blair (Julie Gonzalo), a filha, avisa de última hora que está indo visitar os pais, então eles tem que se virar nos 30 para preparar a festa e decorar a casa.

Confira abaixo o trailer de Um natal muito, muito louco:

Ficha técnica

Duração: 1h38m.

Ano de lançamento: 2004.

Gênero: Comédia/Infantil.

Disponível em Netflix, Prime Video, Apple Tv e Youtube.

Indicação bônus

O Natal do Avarento de Charles Dickens

Scrooge é um homem velho e muito rico que odeia o natal. Após ser visitado por três espíritos e ver como era, como é e como será a sua vida, o velho decide mudar e se tornar alguém menos amargo.

O Natal do avarento é o livro que inspirou os clássicos de natal com os fantasmas do natal presente, passado e futuro. Baseado nessa história tem os filmes: Scrooge, um conto de natal (2022), Os fantasmas de Scrooge (2009), O adorável avarento (1970) e até uma versão da história com o Tio Patinhas da Disney.

