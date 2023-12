Casal morre em capotamento na BR-163; vítimas iriam comemorar festas de natal e aniversário

Mais um acidente nas rodovias de Mato Grosso do Sul foi registrado na madrugada desta sexta-feira (22). Desta vez as vítimas foram o casal Bruno Tarciso Lima Nunes, de 34 anos e Rosimeire Camargo de Andrade, de 35 anos. O veículo que estavam capotou na BR-163, entre as cidades de Caarapó e Dourados.

Ambos eram moradores de uma fazenda no município de Amambai. Eles viajavam em um veículo Gol, de cor prata, e capotaram próximo ao trevo da Bandeira.